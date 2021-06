Verletzter Wanderer mit Hubschrauber gerettet

Ein ver­letz­ter Wan­de­rer muss­te nach einem Sturz am Sonn­tag in Eben­see aus einer See­hö­he von etwa 1.525 Metern mit dem Hub­schrau­ber gebor­gen werden.

Ein 65-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Brau­nau nahm am 27. Juni 2021 an einer Berg­tour mit zwei wei­te­ren Wan­de­rern teil. Das Trio star­te­te gegen 7:15 Uhr von der Ort­schaft Pfandl in Bad Ischl um den 1745 Meter hohen Leons­berg über die “Enge Zim­nitz” zu besteigen.

Nach­dem die Wan­de­rer den Gip­fel erreicht hat­ten, erfolg­te der Abstieg über den Gar­ten­zin­ken, um anschlie­ßend zurück nach Pfandl und zum Aus­gangs­punkt der Tour zu gelangen.

Aus­ge­rutscht und verletzt

Auf einer See­hö­he von 1525 Metern rutsch­te der 65-Jäh­ri­ge gegen 12:40 Uhr auf dem teil­wei­se mit Schot­ter bedeck­ten Wan­der­weg aus und stürz­te. Da für den schwer Ver­letz­ten ein selbst­stän­di­ger Abstieg nicht mög­lich war, setz­te ein Beglei­ter einen Not­ruf ab.

Der alar­mier­te Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 konn­te den Ver­un­fall­ten am Tau ret­ten und um 13:50 Uhr zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Bad Ischl bringen.

Quel­le: LPD OÖ