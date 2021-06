Wahlplakat auf Kirchturm sorgt für Aufregung

Ein Wahl­pla­kat sorgt der­zeit in Roit­ham am Traun­fall für Auf­re­gung. Umstrit­ten ist dabei weni­ger der Inhalt, dafür aber umso mehr der Ort an dem das Pla­kat hängt.

Aus­ge­rech­net am Kirch­turm ragt das Wahl­pla­kat der OÖVP in der 2.051 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner zäh­len­den Gemein­de über die Dächer der Wohn­häu­ser. “Gemein­de­ar­beit auf höchs­tem Niveau! OÖVP”, lau­tet das Pla­kat, wel­ches am Kirch­turm ange­bracht ist. Der Kirch­turm ist der­zeit für Sanie­rungs­ar­bei­ten ein­ge­rüs­tet, Pla­ka­te von Bau­fir­men und Spon­so­ren hän­gen auf dem Gerüst, die­se Mög­lich­keit hat sich nun offen­bar auch eine der Orts­par­tei­en zu Nut­ze gemacht und im heu­ri­gen Wahl­jahr dort ein Pla­kat auf­hän­gen las­sen. Staat und Kir­che sind in Öster­reich for­mell grund­sätz­lich eigent­lich strikt getrennt, daher sorgt das Pla­kat nun nicht nur im Ort für Gesprächs­stoff. (Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber)