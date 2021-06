Wanderer samt aggressivem Hund gerettet

Eine 35-Jäh­ri­ge und ihr 37-jäh­ri­ger Part­ner aus Tsche­chi­en reis­ten am 12. Juni 2021 um 7 Uhr mit ihrem Wolfs­hund nach Hall­statt, um dort ein Wochen­en­de zu ver­brin­gen und zu wan­dern. Gegen 12 Uhr erreich­ten sie die Kes­sel­grün­de zwi­schen Hall­statt und Ober­traun, wo sie ihr Auto park­ten und zur Hirschau­alm auf­stie­gen. Geplant war nach dem Auf­stieg zur Hirschau­alm nach Hall­statt zum soge­nann­ten “Goa­s­sa­ban­kerl” zu wan­dern und dann wie­der zurück zum Auto zu gehen.

Wan­de­rer gerie­ten vom Weg ab

Die­se Wan­de­rung ist in etwa 2,5 Stun­den zu bewäl­ti­gen. Aus unbe­kann­ten Grün­den kam das Gespann am spä­ten Nach­mit­tag vom Weg ab und geriet nach und nach in immer stei­le­res und weg­lo­ses Gelän­de im Bereich des “Hir­latz”. Kurz vor 18 Uhr ver­lor der Mann im stei­len Wald zu allem Über­fluss auch noch sei­nen Ruck­sack mit sei­nem Hab und Gut.

Ent­nervt, ent­kräf­tet und auf Grund der Aus­sichts- und Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit setz­te die 35-Jäh­ri­ge dann einen Not­ruf ab. Zwei Alpin­po­li­zis­ten und zehn Berg­ret­ter stie­gen zu den bei­den auf. Mit lau­ten Zuru­fen konn­ten sie die­se kurz vor 19 Uhr fin­den. An einen gemein­sa­men und gesi­cher­ten Abstieg aus dem fels­durch­setz­ten Gelän­de war aber nicht zu denken.

Flug­po­li­zei wegen aggres­si­vem Hund im Einsatz

Wie sich lei­der erst vor Ort her­aus­stell­te, war neben den zwei Per­so­nen auch noch deren Hund zu ret­ten. Die­ser war der­art aggres­siv, dass ein Abstieg nicht mög­lich war. Auch beru­hi­gen­des Ein­re­den der Hun­de­be­sit­zer half nichts. Des­we­gen muss­te die Flug­po­li­zei zur Ret­tung ange­for­dert wer­den. Die Besat­zung des Poli­zei­hub­schrau­ber brach­te am Tau den zwin­gend erfor­der­li­chen Beiß­korb und ein Hun­de­tra­ge­tuch mit, wel­ches mit enor­mer Kraft­an­stren­gung schluss­end­lich auch ange­legt wer­den konnte.

Das Pär­chen und der immer noch aggres­siv zap­peln­de Hund wur­den mit einem 30 Meter lan­gen Tau ins Tal geflo­gen. Die Hel­fer stie­gen zu Fuß ab und fan­den dabei den Ruck­sack des Man­nes unter einer Fels­stu­fe im weg­lo­sen Gelän­de, wel­chen sie dem unver­letz­ten Paar im Tal übergaben.