Ober­traun; Zu einem etwas ande­ren Fuß­ball­tur­nier lädt die Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun im Rah­men ihres Wald­fes­tes ein!

Am Sams­tag, 9. August 2025, tut sich wie­der was im alt-ehr­wür­di­gen Mühl­bach­sta­di­on in Obertraun!

Die Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun lädt näm­lich im Rah­men ihres tra­di­tio­nel­len Wald­fes­tes zum ers­ten Bubble-Soc­cer-Tur­nier in die Feri­en­re­gi­on Dachstein-Salzkammergut!

Pro Mann­schaft braucht man dazu min­des­tens 4 Spie­ler und belie­big vie­le Ersatz­spie­ler. Spiel­be­ginn ist je nach teil­neh­men­den Mann­schaf­ten um 13:30 Uhr im Mühlbachstadion.

Bubbles sind natür­lich vor­han­den, eine Anmel­dung dazu erfor­der­lich, um den Tur­nier­mo­dus festzulegen.

Die Sie­ger­eh­rung fin­det im Anschluss beim Ober­trau­ner Wald­fest, dem tra­di­tio­nel­len Stan­gen­zelt, statt. Für das musi­ka­li­sche Rah­men­pro­gramm ist an die­sem Abend mit der Musikkapelle

Kumitz, der Goi­sern Böh­mi­schen und den M&M´s bes­tens gesorgt!

UND: Unter allen teil­neh­men­den Mann­schaf­ten wer­den tol­le Mann­schafts­prei­se wie zB. ein Hüt­ten­abend auf der Ober­trau­ner Sar­stein­hüt­te inklu­si­ve Brat­les­sen, einer Erleb­nis-Höh­len­füh­rung oder einem Fass Zip­fer-Bier verlost.

Alle genau­en Infos auf der Face­book-Sei­te der Orts­mu­sik­ka­pel­le Obertraun!