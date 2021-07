17 Kilogramm Cannabisblüten verkauft

Ins­ge­samt 1080 Can­na­bis­pflan­zen soll ein 48-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck im Zeit­raum von Jän­ner 2015 bis Mai 2021 groß­ge­zo­gen zu haben, um den Ertrag der Pflan­zen gewinn­brin­gend zu ver­kau­fen und sich dadurch sei­nen eige­nen Sucht­gift­kon­sum bzw. sei­nen Lebens­un­ter­halt finan­zie­ren zu kön­nen. Zumin­dest 17 Kilo­gramm Can­na­bis­blü­ten soll der Beschul­dig­te pro­du­ziert haben.

Im Zuge der Ermitt­lun­gen des Koor­di­nier­ten Kri­mi­nal­diens­tes (KKD) Vöck­la­bruck konn­te am 6. März 2021 ein Kun­de beim Ver­las­sen des von dem Beschul­dig­ten ange­mie­te­ten Objekts fest­ge­stellt wer­den. Der amts­be­kann­te 23-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck trug dabei meh­re­re Müll­sä­cke gefüllt mit Can­na­bis­blü­ten, wel­che er zuvor ange­kauft hatte.

Der 23-Jäh­ri­ge flüch­te­te mit einem Kom­pli­zen in einem sil­ber­nen Fahr­zeug. Auf der Flucht warf der 23-Jäh­ri­ge eine Jacke aus dem fah­ren­den Flucht­wa­gen – in die­se hat­te er das zuvor gekauf­te Sucht­gift gestopft. Das Sucht­gift, ins­ge­samt ca. 720 Gramm Can­na­bis­kraut, konn­ten die Ermitt­ler sicherstellen.

Anfang Mai 2021 wur­den der 48-Jäh­ri­ge und der 23-Jäh­ri­ge durch Beam­te des KKD-Vöck­la­bruck, der EGS OÖ und der Dienst­hun­dein­spek­ti­on Laa­kir­chen über Anord­nun­gen der Staats­an­walt­schaf­ten Salz­burg und Wels festgenommen.

In dem ange­mie­te­ten Objekt wur­de von dem Beschul­dig­ten eine sehr gro­ße Can­na­bis­plan­ta­ge ein­ge­rich­tet — aus­ge­legt für 310 Pflan­zen. Einen Tag vor sei­ner Fest­nah­me hat­te der 48-Jäh­ri­ge bereits 168 Pflan­zen abge­ern­tet. 142 in der Blü­te ste­hen­de Can­na­bis­pflan­zen wur­den im Zuge der Haus­durch­su­chung von den Poli­zis­ten sichergestellt.

In der Plan­ta­ge wur­den fünf Kilo­gramm frisch abge­ern­te­te Can­na­bis­blü­ten, drei Kilo­gramm getrock­ne­te Can­na­bis­blü­ten sowie 142 Stück (in der Voll­blü­te ste­hen­de) Can­na­bis­pflan­zen sichergestellt.

Der 48-Jäh­ri­ge zeig­te sich zum Ver­kauf von über 8,3 Kilo­gramm Can­na­bis­blü­ten an zumin­dest fünf Groß­kun­den gestän­dig. Der 23-Jäh­ri­ge zeig­te sich zum Ankauf nicht gestän­dig. Auf­grund der Anord­nung der zustän­di­gen Staats­an­wäl­te wur­den die Beschul­dig­ten in die JA Puch-Urstein bzw. die JA Wels ein­ge­lie­fert. Wei­te­re Abneh­mer wer­den an die zustän­di­gen Staats­an­walt­schaf­ten angezeigt.

Foto: KKD Vöcklabruck