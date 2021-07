Bad Ischl öffnet Geschäfte am So., 15. August 2021

Land OÖ erlässt Verordnung

Die Kai­ser­ta­ge rund um den Geburts­tag von Kai­ser Franz Joseph haben sich in den letz­ten Jah­ren zu einem tou­ris­ti­schen High­light im Salz­kam­mer­gut ent­wi­ckelt. Die zahl­rei­chen Gäs­te erwar­ten sich am Mari­en­fei­er­tag offe­ne Geschäf­te in Bad Ischl, auch wenn die­ser – so wie heu­te — auf einen Sonn­tag fällt.

„Es freut mich, dass Wirt­schaft-Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner die Ver­ord­nung zum Offen­hal­ten der Ver­kaufs­stel­len in der Innen­stadt für den 15. August bereits unter­schrie­ben hat“, sagt Robert Ober­frank, Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den. Von 10 bis 17 Uhr ist das Ein­kaufs­ver­gnü­gen in der Kai­ser­stadt somit garan­tiert. „Die Öff­nung ist umso wich­ti­ger, da der Han­del durch die Coro­na-Kri­se in den letz­ten Mona­ten sehr gelit­ten hat“, erklärt Ober­frank. Die Gäs­te erwar­tet an die­sem Tag jeden­falls ein bun­tes Pro­gramm mit Tanz, Musik, Dampf­son­der­zug, uvm.

Infos: https://badischl.salzkammergut.at/kaisertage.html