Erschöpfte Wanderer von Polizeihubschrauber gerettet

Eine erschöpf­te Fami­lie muss­te am Diens­tag beim Auf­stieg zur Ada­mek­hüt­te mit dem Hub­schrau­ber geret­tet werden.

Der 53-jäh­ri­ge Tsche­che unter­nahm am 27. Juli 2021 mit sei­ner 17-jäh­ri­gen Toch­ter und sei­nem 15-jäh­ri­gen Sohn eine Wan­de­rung von der Bach­lalm in der Gemein­de Ram­sau am Dach­stein Rich­tung Ada­mek­hüt­te. Nach einem mehr­stün­di­gen Auf­stieg bis knapp unter­halb des Über­gan­ges zur Ada­mek­hüt­te waren sie so erschöpft, dass sie nicht mehr wei­ter­konn­ten. Zudem droh­te ein Gewit­ter, wes­halb sie den Wir­ten der Ada­mek­hüt­te um Hil­fe riefen.

Die­ser setz­te gegen 19:10 Uhr einen Not­ruf ab. Trotz der Gewit­ter­ge­fahr star­te­te ein Hub­schrau­ber der Flug­po­li­zei und loka­li­sier­te die drei im obe­ren Bereich der Wind­le­ger­schar­te. Er ließ die Wan­de­rer ein­stei­gen und brach­te sie unver­letzt aber erschöpft zur Adamekhütte.

Quel­le: LPD OÖ