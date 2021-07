Fahrerflucht mit gestohlenem Moped

Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht kam es am 27. Juli 2021 gegen 23:20 Uhr im Gemein­de­ge­biet von Desselbrunn.

Ein 15-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr dabei mit einem gestoh­le­nen und nicht ange­mel­de­ten Moped ohne Kenn­zei­chen auf der B135 im Ort­schafts­be­reich von Win­dern Rich­tung Orts­ge­biet Viecht. Zudem hat­te er kei­ne Beleuch­tung ein­ge­schal­tet. Das dazu­ge­hö­ri­ge Kabel war beim Dieb­stahl durch­trennt wor­den, wes­halb die Beleuch­tungs­ein­rich­tun­gen nicht funktionierten.

In die Gegen­rich­tung fuhr zur sel­ben Zeit ein 34-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. An der Kreu­zung kurz vor dem Orts­ge­biet Viecht bog die­ser nach links ein. Dabei kam es zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge. Der Moped­fah­rer kam zu Sturz und ver­letz­te sich unbe­stimm­ten Gra­des. Noch bevor der Auto­fah­rer Ers­te Hil­fe leis­ten konn­te, stieg der Bursch auf das schwer beschä­dig­te Moped und ras­te in Fahrt­rich­tung Buben­land davon.

Bei der Anfahrt zum Unfalls­ort bemerk­te die Strei­fe den bis dort­hin flüch­ti­gen Beschul­dig­ten zum Moped­dieb­stahl, einen 15-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Linz-Land, zu Fuß Rich­tung Schwa­nen­stadt gehen. Bei den Ermitt­lun­gen konn­te der 15-jäh­ri­ge Unfall­len­ker aus­ge­forscht wer­den. Er begab sich wenig spä­ter im Bei­sein sei­ner Eltern zur Unfallstelle.

Wie sich her­aus stell­te, hat­te der des Dieb­stahls Beschul­dig­te dem ande­ren Bur­schen das Moped für eine “Spritz­tour” über­las­sen. Ein Alko­test bei Letz­te­rem ergab 0,88 Pro­mil­le. Er wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Das Moped hat­te er nach dem Unfall auf dem Park­platz hin­ter einer Wasch­an­la­ge in der Nähe abge­stellt. Die­ses wur­de sichergestellt.

Schon eini­ge Stun­den zuvor pas­sier­te mit dem­sel­ben Moped ein Ver­kehrs­un­fall im Gemein­de­ge­biet von Des­sel­brunn. Dabei fuhr der Bursch aus Linz-Land mit einem 14-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck am Sozi­us auf der Fall­hol­zer Gemein­de­stra­ße aus Rich­tung Win­den kom­mend Rich­tung Fall­holz. In einer Rechts­kur­ve geriet er aufs Ban­kett, ver­lor die Kon­trol­le über das Fahr­zeug und stürz­te in eine Hecke.

Die Bewoh­ner des Hau­ses leis­te­ten Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten die Ein­satz­kräf­te. Noch bevor die­se am Unfall­ort ein­tra­fen, flüch­te­te der 15-Jäh­ri­ge mit leich­ten Ver­let­zun­gen. Den 14-Jäh­ri­gen ließ er dort zurück. Im Zuge der Erhe­bun­gen zu die­sem Unfall klär­ten die Beam­ten den Moped­dieb­stahl, der sich zwi­schen 23. Juli 2021 und 26. Juli 2021 im Gemein­de­ge­biet von Att­nang-Puch­heim ereig­net hat­te. Dem­nach wer­den der Bursch aus Linz-Land und der 14-Jäh­ri­ge beschul­digt die­sen began­gen zu haben.

Der Leicht­ver­letz­te wur­de nach sei­ner Ein­ver­nah­me in sei­ne Wohn­ein­rich­tung zurück­ge­bracht, von wo er als abgän­gig gemel­det war. Dabei stell­te sich her­aus, dass auch noch der Dieb­stahl eines Moped­hel­mes auf die Kap­pe des Jugend­li­chen gehen dürf­te. Anzei­gen folgen.

Quel­le: LPD OÖ