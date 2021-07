Gmunden mit neuem Test-Angebot

Gmun­den mit neu­em Test-Ange­bot gegen Del­ta-Vari­an­te ober­ös­ter­reich­weit ausgewählt

Nach Linz star­ten am 2. August nun auch die Bezir­ke Gmun­den und Vöck­la­bruck ihr Testan­ge­bot mit PCR-Gur­gel­tests. Mit dem Ange­bot der Pilot­pha­se set­zen wir schon früh­zei­tig Schrit­te, um „ein neu­er­li­ches Anstei­gen der Infek­ti­ons­zah­len – auch im Zusam­men­hang mit der hoch­an­ste­cken­den Del­ta-Vari­an­te – mög­lichst ein­zu­däm­men“, beto­nen LH Tho­mas Stel­zer (ÖVP) und LH-Stv. Chris­ti­ne Haberlander.

Für Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Rudi Raf­fels­ber­ger (ÖVP) aus Scharn­stein ein wich­ti­ger Schritt. „Ich freue mich sehr, dass sich der Ein­satz gelohnt hat und nun auch der Bezirk Gmun­den als Pilot­be­zirk aus­ge­wählt wur­de und die­ses kos­ten­lo­se Ange­bot nut­zen kann. Denn die Öff­nun­gen sind, in Anbe­tracht der momen­ta­nen Situa­ti­on in Euro­pa, kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit und es muss alles dar­an gesetzt wer­den, die­se auf­recht zu erhalten.

Gemäß dem Leit­spruch „Gesund­heit schüt­zen, Arbeit sichern“ wer­den die Gur­gel­tests kos­ten­los in den Bipa-Filia­len zur Ver­fü­gung gestellt und kön­nen zur Aus­wer­tung bei allen REWE-Stand­or­ten im Bezirk abge­ge­ben werden.

Das Test­ergeb­nis wird dann inner­halb von 24 Stun­den über­mit­telt und hat eine Gül­tig­keit von 72 Stunden.

Foto: pri­vat