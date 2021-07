Hochrangige Delegation bei der Miba

Wirt­schafts­mi­nis­te­rin und Wirt­schafts­lan­des­rä­te infor­mier­ten sich über Miba Inno­va­tio­nen in der eMobility

Die­se Woche fin­det in Ober­ös­ter­reich die Kon­fe­renz der Wirt­schafts­lan­des­rä­te statt. Die Wirt­schafts­re­fe­ren­ten der Bun­des­län­der bera­ten dort mit Wirt­schafts­mi­nis­te­rin Mar­ga­re­te Schram­böck über die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen für den Stand­ort Öster­reich und die Wirt­schaft in den ein­zel­nen Bun­des­län­dern. Zudem stand ein Besuch bei der Miba in Laa­kir­chen auf dem Pro­gramm. Minis­te­rin Schram­böck und die Lan­des­rä­te infor­mier­ten sich über Inno­va­tio­nen der Miba in der eMo­bi­li­ty. Zum Abschluss gab es einen Rund­gang im Gleit­la­ger-Werk der Miba in Laakirchen.

Foto: Land OÖ / Wakolbinger