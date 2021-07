Jugendwoche Optimist 2021

100 Kin­der ler­nen segeln

Die 50. Opti­mis­ten­wo­che wur­de so wie im Vor­jahr aus Covid-Grün­den auf nächs­tes Jahr ver­scho­ben. Statt 135 Kin­der konn­ten nur 100 an einer Jugend­wo­che Opti­mist teil­neh­men. Von Sonn­tag, 18. Juli, bis Frei­tag, 23. Juli 2021, gaben im Uni­on-Yacht-Club Atter­see die Kin­der den Ton an.

Bei herr­li­chem Wet­ter und durch­ge­hend per­fek­tem Segel­wind, mal etwas weni­ger für die Anfän­ger, mal etwas mehr für die Cracks, wur­de vor­mit­tags und nach­mit­tags am Was­ser trai­niert. In Pau­sen lern­ten die Kin­der Kno­ten, Regel­kun­de und Tak­tik. Bei den Abschluss­be­wer­ben heu­te Frei­tag stell­ten die Jüngs­ten ihr Gelern­tes beim „OPTI­ma­len Fünf-Kampf“ unter Beweis und wur­den alle mit Poka­len belohnt. Die etwas Grö­ße­ren nah­men an der klei­nen Regat­ta teil, wäh­rend die Cracks die gro­ße Regat­ta segelten.

Unser Ziel war es bei allen Freu­de an der Bewe­gung und dem Segel­sport zu wecken. Dass dabei auch viel gelernt wur­de, ist ein erfreu­li­cher Nebeneffekt.

Gelei­tet wur­de die­se Jugend­wo­che von etwa 35 ehren­amt­li­chen, meist jugend­li­chen, Trai­nern und Betreu­ern, die mit viel Freu­de bei der Sache waren. „Die Jugend­ar­beit ist für den Uni­on-Yacht-Club Atter­see ein ech­tes Anlie­gen,“ erklärt Prä­si­dent Micha­el Far­t­ho­fer. „Jene, die jetzt im Opti­mist segeln, wer­den in eini­gen Jah­ren Öster­reich bei den Olym­pi­schen Spie­len ver­tre­ten und spä­ter unse­ren Club lei­ten. Sie sind unse­re Zukunft!“

Foto: Sport Con­sult, Gert Schmidleitner