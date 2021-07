Junges Team der Grünen Gmunden startet motiviert in die Wahlbewegung

Eine unkon­ven­tio­nel­le Prä­sen­ta­ti­on mar­kiert den offi­zi­el­len Auf­takt zur Wahl­be­we­gung der Grü­nen Gmun­den für die Gemein­de­rats­wah­len im Sep­tem­ber 2021.

„Ich freue mich sehr, dass ich heu­te unser neu auf­ge­stell­tes Team vor­stel­len kann. Moti­viert und kom­pe­tent tre­ten wir in Gmun­den an, um nach 6 Jah­ren in der Oppo­si­ti­on die nächs­ten 6 Jah­re aktiv mit­zu­ge­stal­ten“, lei­tet DI Dr.in Uli Feicht­in­ger, die Spit­zen­kan­di­da­tin und Bür­ger­meis­ter-Kan­di­da­tin der Grü­nen, ein. „Hohe Lebens­qua­li­tät für alle Gmundner*innen, ein gutes Mit­ein­an­der, die Nut­zung von zukunfts­fä­hi­gen wirt­schaft­li­chen und tou­ris­ti­schen Chan­cen, sowie gute Per­spek­ti­ven für unse­re Kin­der und Jugend­li­chen sind unse­re zen­tra­len Anlie­gen. Mit dem Leit­spruch ‚Gmun­den Grün Leben‘ brin­gen wir unse­re Ideen in den nächs­ten Wochen den Gmundner*innen nahe.“

Der Rah­men des Pres­se­ge­sprä­ches sym­bo­li­siert bereits zwei Kern­be­rei­che der Grü­nen: Auf einem Food-Bike wer­den Crê­pes zube­rei­tet. Dabei kom­men Pfan­nen­wen­der zum Ein­satz, wel­che die Auf­schrift „Ener­gie­wen­der“ und „Ver­kehrs­wen­der“ tra­gen. Dazu erklärt Uli Feicht­in­ger: „Kli­ma­schutz ist die zen­tra­le Her­aus­for­de­rung unse­rer Zeit – und da sind gera­de die Gemein­den gefor­dert!“ Kli­ma­schutz bedeu­tet nicht nur Ver­zicht, son­dern bringt mehr Lebens­qua­li­tät und wirt­schaft­li­che Chancen.

„Wir müs­sen unse­ren Kin­dern und Jugend­li­chen Per­spek­ti­ven geben, und dazu gehört eben auch, die ganz gro­ßen Pro­ble­me der Zukunft abzu­wen­den. Die Umstel­lung der Ener­gie­ver­sor­gung auf erneu­er­ba­re Ener­gien und die Lösung des mas­si­ven Ver­kehrs­pro­blems sind hier ganz wich­ti­ge Pfei­ler. Da kön­nen wir auch in Gmun­den viel bewe­gen!“, so Feichtinger.

Wie die­se ambi­tio­nier­ten Zie­le kon­kret umge­setzt wer­den, erläu­tern die Kandidat*innen der Grü­nen Lis­te. DIin Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig kan­di­diert auf Lis­ten­platz 2 und bringt 20 Jah­re Erfah­rung und Kom­pe­tenz für die The­men Kli­ma­schutz und Erneu­er­ba­re Ener­gie mit, ins­be­son­de­re durch ihre lei­ten­de Funk­ti­on in der Inter­es­sens­ver­tre­tung für Erneu­er­ba­re Ener­gie. „Genau­so wie es die ober­ös­ter­rei­chi­sche Pho­to­vol­ta­ik­stra­te­gie vor­sieht, kön­nen wir in Gmun­den die Son­nen­strom­pro­duk­ti­on im gemein­de­ei­ge­nen Wir­kungs­be­reich ver­viel­fa­chen. Mög­lich­kei­ten dafür gibt es aus­rei­chend!“ ist Prechtl-Grund­nig überzeugt.

Auch die Schaf­fung von Ener­gie­ge­mein­schaf­ten ist eine wirt­schaft­lich attrak­ti­ve Chan­ce. „Die Stadt­ge­mein­de, loka­le Unter­neh­men und Pri­vat­haus­hal­te kön­nen gemein­schaft­lich Strom erzeu­gen und ver­brau­chen“, bringt Mar­ti­na Prechtl-Grund­nig kon­kre­te Vor­schlä­ge für die Ener­gie­wen­de in Gmun­den. Als Mut­ter von zwei klei­nen Kin­dern ist ihr Kli­ma­schutz auch ein höchst per­sön­li­ches Anliegen.

DI Dr. Peter Grund­nig kan­di­diert auf Lis­ten­platz 3 für die Grü­nen in Gmun­den. Nach Jah­ren in lei­ten­den Funk­tio­nen eines inter­na­tio­na­len Kon­zerns grün­de­te er eine regio­na­le und nach­hal­ti­ge Spei­se­pilz­zucht in Gmun­den. Neben dem Kli­ma­schutz wid­met er sich inten­siv dem The­men­be­reich Ver­kehr und Ver­kehrs­wen­de. „Mobi­li­tät ist für uns alle wich­tig und darf nicht ein­ge­schränkt wer­den. Die Gret­chen­fra­ge ist jedoch, wie wir uns fort­be­we­gen“, betont Grundnig.

Laut der letz­ten Ver­kehrs­er­he­bung (2012) wer­den im Bezirk Gmun­den 72% der Wege mit dem moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr, 14% zu Fuß, 7% öffent­lich und 5% mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt. Die­se Auf­tei­lung des Ver­kehrs passt zu einer auto­ge­präg­ten Gegend mit rie­si­gen Park­plät­zen, Ein­kaufs­zen­tren und brei­ten Stra­ßen. „Wir sehen Gmun­den als eine Stadt der kur­zen Wege, in der man zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis alle Erle­di­gun­gen machen kann,“ erklärt Peter Grundnig.

„Als zwei­ten wich­ti­gen Punkt brau­chen wir die tou­ris­ti­sche Ver­kehrs­wen­de. Schon der­zeit, aber noch ver­stärkt im Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024, wer­den wir an vie­len Tagen von Autos über­rollt wer­den.“ Grund­nig hat daher ein Ver­kehrs­kon­zept für die Regi­on Salz­kam­mer­gut aus­ge­ar­bei­tet, das die Ver­la­ge­rung von moto­ri­sier­tem Ver­kehr auf öffent­li­chen Ver­kehr und auf akti­ve Mobi­li­tät forciert.

Mag. Micha­el Mugrau­er, der den 4. Lis­ten­platz der Grü­nen belegt, tritt mit sei­ner Kom­pe­tenz als erfah­re­ner HR-Mana­ger zusätz­li­chen Boden­ver­sie­ge­lun­gen und dem schein­bar unstill­ba­ren Appe­tit auf Grün­fraß in der Stadt­ge­mein­de vehe­ment ent­ge­gen. „Unse­re Grün­flä­chen machen Gmun­den als Lebens­raum so wert­voll“, meint Micha­el Mugrauer.

Er plä­diert daher für die Revi­ta­li­sie­rung bereits bebau­ter Flä­chen statt der Umwand­lung von Wie­sen und Wäl­dern in Asphalt- und Beton­wüs­ten, die den Kli­ma­wan­del noch wei­ter anhei­zen wür­den. Neue Bau­tä­tig­kei­ten soll­ten über­dies dafür genutzt wer­den, leist­ba­res Woh­nen für Gmund­ner Fami­li­en zu schaf­fen anstatt Beton­gold zu schür­fen, von dem ein­zig und allein Grund­stücks­ei­gen­tü­mer und Bau­trä­ger pro­fi­tie­ren. Nur so kann Gmun­den für Gmundner*innen attrak­tiv blei­ben und auch jun­ge Men­schen ansprechen.

Poli­ti­sches Han­deln von heu­te gestal­tet die Mög­lich­kei­ten von mor­gen. Die Grü­nen Gmun­den freu­en sich daher ganz beson­ders, dass auf den vor­ders­ten Lis­ten­plät­zen 2 jun­ge Frau­en kan­di­die­ren: Lau­ra Som­mer auf Platz 5 und Johan­na Bergtha­ler auf Platz 6. „Wie könn­ten wir die Bedürf­nis­se und die Per­spek­ti­ven für Jugend­li­che bes­ser in die Gemein­de­ar­beit inte­grie­ren, als ihnen im Gemein­de­rat eine Stim­me zu geben!“, betont Uli Feichtinger.

Auf Lis­ten­platz 5 prä­sen­tiert sich Lau­ra Som­mer. Sie hat gera­de eben erfolg­reich matu­riert und beginnt im Herbst ihr Stu­di­um der Rechts- und Poli­tik­wis­sen­schaf­ten. „Als jun­ge Frau, die sich gera­de beruf­lich ori­en­tiert und ihre Eigen­stän­dig­keit erprobt, ist es mir ein beson­de­res Anlie­gen, das zu ver­bes­sern, was Gmun­den jun­gen Men­schen am Weg zur Selb­stän­dig­keit anzu­bie­ten hat, sodass sie ihre Zukunft in der Stadt sehen, sich hier ger­ne nie­der­las­sen und ein­brin­gen“, betont Jugend­kan­di­da­tin Sommer.

Eine wesent­li­che Vor­aus­set­zung ist hier leist­ba­res Woh­nen, das in Gmun­den drin­gend anstel­le von Luxus­woh­nun­gen, Beton­gold und Zweit­wohn­sit­zen benö­tigt wird. Die Innen­stadt­ent­wick­lung müs­se die­ses The­ma zen­tral mit­den­ken, genau­so wie die Bedürf­nis­se von Jugend­li­chen bei der Gestal­tung des öffent­li­chen Rau­mes in Gmun­den: „Die Gemein­de ist gefor­dert, den jun­gen Men­schen Plät­ze anzu­bie­ten, wo sie sich sicher und kon­sum­frei tref­fen und auf­hal­ten kön­nen!“, betont Lau­ra Sommer.

Johan­na Bergtha­ler ist bereits meh­re­re Jah­re in Gmun­den für Kli­ma­schutz aktiv und konn­te für eine Kan­di­da­tur auf Lis­ten­platz 6 gewon­nen wer­den. Die dies­jäh­ri­ge Matu­ran­tin enga­gier­te sich in der Ver­gan­gen­heit in der Schü­ler­ver­tre­tung und wur­de für ihre Vor­wis­sen­schaft­li­che Arbeit mit dem C3-Award des Cen­trums für Inter­na­tio­na­le Ent­wick­lung, Wien ausgezeichnet.

„Beim Kli­ma­schutz haben wir kei­ne Zeit mehr zu ver­lie­ren! Da geht es um unse­re Lebens­grund­la­ge und das braucht eine star­ke poli­ti­sche Ver­an­ke­rung,“ zeigt sich Bergtha­ler enga­giert. Der Gmund­ner Kli­ma­pakt sei ein ers­ter wich­ti­ger Schritt gewe­sen, Kli­ma­schutz in der Stadt­po­li­tik zu the­ma­ti­sie­ren. Doch nun gel­te es, die­sen Pakt anzu­pas­sen und die Ambi­tio­nen zu erhö­hen. „Wir haben dem Kli­ma­pakt einen zen­tra­len Stel­len­wert bei sämt­li­chen Beschlüs­sen des Gemein­de­rats zu geben. Kli­ma­schutz muss in Gmun­den sicht­bar wer­den und die Idee der Kli­ma­an­pas­sung muss Ein­zug in die Gemein­de­ar­beit fin­den – damit die Gmundner*innen auch in Zukunft von hoher Lebens­qua­li­tät pro­fi­tie­ren!“, so Johan­na Bergthaler.

„Die­se Vor­stel­lung von Gmun­den schmeckt uns – genau­so wie die­se Crê­pes. Sol­che Pfan­nen­wen­der und Crê­pes wer­den wir in den nächs­ten Wochen bis zur Wahl ver­tei­len und dabei mit vie­len Men­schen ins Gespräch kom­men. Denn Betei­li­gung ist uns wich­tig: Uns inter­es­sie­ren die viel­fäl­ti­gen Vor­stel­lun­gen der Gmundner*innen, wie wir Gmun­den grün leben kön­nen!“, so Uli Feicht­in­ger abschließend.

Infor­ma­ti­on zum Wahlvorschlag:

Die Grü­nen Gmun­den haben bei ihrer Gemein­de­grup­pen­ver­samm­lung im Juni vier wei­te­re Lis­ten­plät­ze gewählt:

Platz 7 Erich Josef Langwiesner

Platz 8 Gun­du­la Pehn

Platz 9 Andre­as Mülner

Platz 10 Mag. Nor­bert Bors

Der Wahl­vor­schlag wird vom Stadt­vor­stand der Grü­nen Gmun­den um vie­le wei­te­re Kandidat*innen ergänzt und erwei­tert und im August bei den Wahl­be­hör­den eingereicht.

Foto: Tobi­as Bergtha­ler für die Grü­nen Gmunden