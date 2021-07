Kärntner Köstenberger gewinnt „Sturm-Spektakel“ gegen Dobringer

Wahn­sinns-Sprün­ge und star­ke Kuhn-Geschwis­ter am Eröff­nungs­tag der Aus­tri­an Open in Fischlham

Ein spek­ta­ku­lä­res Was­ser­ski-Sprin­gen erleb­ten die Zuschau­er am Eröff­nungs­tag der bis Sonn­tag andau­ern­den Aus­tri­an Open in Fisch­lham (OÖ). Der 53-jäh­ri­ge Dani­el Dobrin­ger zeig­te sich nach sei­nem Flug auf 59,10 Meter über­glück­lich, muss­te sich ledig­lich dem Kärnt­ner Top-Star Clau­dio Kös­ten­ber­ger (59,70m) knapp geschla­gen geben. „Ich weiß nun, dass ich fit bin. Am Sonn­tag wer­den im Fina­le die Kar­ten neu gemischt“, gibt sich der Grün­au­er angriffs­lus­tig. Hap­py waren auch die Kuhn-Geschwis­ter Nico­la und Domi­nic, die mit per­sön­li­chen Trick-Best­leis­tun­gen über­zeu­gen konnten.

Nach dem vier­ten Mus­kel­fa­ser­ein­riss im Ober­schen­kel und tech­ni­schen Pro­ble­men mit dem Boot in der letz­ten Vor­be­rei­tungs­pha­se gab sich Dobrin­ger vor dem Sai­son­auf­takt wenig zuver­sicht­lich. Doch dann dreh­te er im ers­ten Durch­gang des Sprin­gens groß­ar­tig auf, trotz­te dem stür­mi­schen Gegen­wind und lan­de­te bei 59,10 Metern: „Es war unglaub­lich. Ich fühl­te mich ob der Sturm­bö­en wie in einem Auf­zug, hate einen Luft­stand von 7,5 Metern und ver­fehl­te die 60-Meter-Traum­mar­ke nur knapp. Ich bin über­glück­lich – auch weil mein Ober­schen­kel voll mit­ge­spielt hat. Jetzt freu ich mich auf einen tol­len Show­down am Sonn­tag.“ Dabei will der WLU Fisch­lham-Dau­er­bren­ner Tages­sie­ger Clau­dio Kös­ten­ber­ger – in Abwe­sen­heit der Kärnt­ner EM-Star­ter Car­lo Basic und Luca Rau­chen­wald – noch­mals rich­tig for­dern. Abge­schla­gen auf Platz drei lan­de­te der gehör­lo­se Mat­thi­as Köttl mit 46,4 Metern.

Im Trick­be­werb gab es ein span­nen­des alters­klas­sen­über­grei­fen­des Duell: Domi­nic Kuhn behielt mit enorm star­ken 7880 Punk­ten – das ist auch Domi­nics neue Best­mar­ke – gegen­über dem Trau­ner Eis­ho­ckey-Youngs­ter Alex­an­der Gschiel (7590) die Ober­hand. Am Sonn­tag kommt es hier zum Showdown.

Bei den Frau­en sind die Ver­hält­nis­se deut­lich kla­rer: Nico­la Kuhn beherrsch­te den Trick­be­werb, ver­bes­ser­te mit 6540 Punk­ten ihre per­sön­li­che Best­mar­ke. Die EM-Fix­star­te­rin gilt auch im Sla­lom als kla­re Favo­ri­tin. Im Sprin­gen über­rasch­te Lokal­ma­ta­do­rin Ele­na Aham­mer mit 39 Metern alle, liegt vor dem Fina­le am Sonn­tag vor Klub­kol­le­gin The­re­sa Schmid­ber­ger (38,6m) und Pia Mat­ters­dor­fer (38,5m) in Führung.

Der Sams­tag steht aus­schließ­lich im Zei­chen der Slalombewerbe.

Aus­tri­an Open in Fisch­lham (OÖ/bis So.), Tag 1 (alters­klas­sen­über­grei­fend):

Män­ner, Trick:

1. Domi­nic Kuhn (Uni­on WSV Linz Donau) 7880 Punkte/PB

2. Alex­an­der Gschiel (WSZ Salm­see) 7590 Punkte

3. Vin­cent Aham­mer (WLU Fisch­lham) 4350 Punkte

Sprin­gen:

1. Clau­dio Kös­ten­ber­ger (Ossiach/K) 59,7m

2. Dani­el Dobrin­ger (WLU Fisch­lham) 59,1m

3. Mat­thi­as Köttl (WLU Fisch­lham) 46,4m

4. Alex­an­der Gschiel (WSZ Salm­see) 44,8m

5. David Schmid­ber­ger (WLU Fischlham/OÖ) 42,9m

Frau­en, Trick:

1. Nico­la Kuhn (Uni­on WSV Linz Donau) 6540 Punkte/PB

2. The­re­sa Schmid­be­ger (WLU Fisch­lham) 3990 Punkte

Sprin­gen:

1. Ele­na Aham­mer (WLU Fischlham/OÖ) 39,0m

2. The­re­sa Schmid­ber­ger (WLU Fischlham/OÖ) 38,6m

3. Pia Mat­ters­dor­fer (Pörtschach/K) 38,5m

Alle Ergeb­nis­se:

http://www.iwwfed-ea.org/competition.php?cc=T‑21AUT003&page=_21_m_tricks_results

Sai­son-High­lights, Tournament:

17.–18.7. Staats­meis­ter­schaf­ten in Fisch­lham (OÖ)

Beginn von Samstag/Sonntag jeweils 8:30 Uhr (Sprin­gen jeweils 14 Uhr)

22.–25.7. Euro­pa­meis­ter­schaf­ten in Griechenland

24.–25.7. OÖ-Meis­ter­schaf­ten in Steyregg/Salmsee (OÖ)

24.–25.7. Lift-Staats­meis­ter­schaft in Asten (OÖ)

31.7.–8.8. Nach­wuchs-EM in Sesena/Spanien

22.–29.8. U17 und U21-WM in Florida/USA

2.–5.9. Senioren-EM

11.–17.10. WM in Florida/USA