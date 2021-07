Kunsthandwerk am BEBEDIKTI-Markt in Pettenbach

Mit einem schö­nen und reich­hal­ti­gen Bene­dikt-Markt konn­te Pet­ten­bach am Wochen­en­de 3.und 4. Juli 2021 die Besu­cher begrü­ßen und aus allen Him­mels­rich­tun­gen anlo­cken. Mit ca 70 Aus­stel­ler aller Hand­werks­küns­te und Schman­kerl jeg­li­cher Art, die von Ver­ei­nen des Ortes aus­ge­schenkt wur­den, über­rasch­te der Ver­an­stal­ter die stau­nen­de Menge.

Frei­schaf­fen­de und gewer­be­trei­ben­de Künstler/Kunsthandwerker mit hand­ge­fer­tig­ten Pro­duk­ten — von natio­nal bis inter­na­tio­nal prä­sen­tier­ten Deko­ra­ti­ons- und Gebrauchs­ge­gen­stän­de für Haus & Gar­ten, Geschen­ke, alle Arten von Schmuck, Klei­dung und Acces­soires für Kin­der und Erwach­se­ne – von Tracht bis modern, Taschen und Ruck­sä­cke, Düf­te, Natur­pro­duk­te, Musik­in­stru­men­te … Pro­duk­te aus Holz, Ton, Leder, Metall, Glas, Wol­le, Sei­de, Per­len, Pflan­zen und vie­lem mehr!

Das Duo „THE BLÄCKS“ unter­hielt am Sams­tag Nach­mit­tag am Kir­chen­platz die Markt­be­su­cher, ein Floh­markt run­de­te das Ange­bot ab und so Man­cher Markt­ge­her ergat­ter­te dabei ein Schnäpp­chen. Erstaun­lich war auch, es gab kein Gedrän­ge, obwohl der Markt aus­ge­zeich­net besucht war. Schön wie­der ein Stück der Nor­ma­li­tät zurück­ge­kehrt zu sein in einer nicht gera­de ein­fa­chen Zeit, die hof­fent­lich bald ganz zu Ende sein wird!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS