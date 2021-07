Nach Unfall mit Gabelstapler — Unfallopfer gestorben

Nach dem schwe­ren Arbeits­un­fall ver­gan­ge­nen Frei­tag in Regau bei dem ein Mann von einer Stap­ler­ga­bel ein­ge­klemmt wur­de, ist das das 34-jäh­ri­ge Opfer im Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Linz sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen erlegen.

Der 34-jäh­ri­ge Stap­ler­fah­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck woll­te am 16. Juli 2021 gegen 17:45 Uhr in Regau in einer Hal­le bei einem abge­stell­ten Gabel­stap­ler eine undich­te Hydrau­lik­lei­tung repa­rie­ren. Zu die­sem Zweck dürf­te er die Gabeln des Stap­lers nach oben gefah­ren haben, um bes­ser an die trop­fen­de Stel­le zu kom­men. Der Mann han­tier­te mit einem Werk­zeug unter dem Stap­ler, als plötz­lich die Gabeln nach unten schnell­ten und der 34-Jäh­ri­ge dabei von einer Gabel ein­ge­klemmt wurde.

Quel­le: Poli­zei OÖ