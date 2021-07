Nächtliche Bergung einer kollabierten Wanderin

Zu einer nächt­li­chen Ber­gung vom Lahn­fried­steig ober­halb der Kop­pen­winklalm in Ober­traun, wur­den die Ein­satz­kräf­te geru­fen. Die 28-jäh­ri­ge Wan­de­rin brach beim Abstieg über den Steig zusam­men. Die Berg­ret­tung lei­te­te dar­auf­hin eine ter­res­tri­sche Ber­gung mit der Gebirgs­tra­ge ein, die auf­grund der Steil­heit groß­teils mit Seil­ver­si­che­rung durch­ge­führt wer­den muss­te. In der Kop­pen­winklalm wur­de die Ver­letz­te dem Notart­zt über­ge­ben und zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht.

Die vier tsche­chi­schen Freun­de fuh­ren um ca. 11 Uhr zum Wan­dern mit der Seil­bahn auf den 2100 Meter hohen Krip­pen­stein auf. Dabei plan­ten sie mit einer App eine aus­ge­dehn­te Wan­de­rung übers Hoch­pla­teau Rich­tung Lahn­frie­dalm mit anschlie­ßen­den Abstieg über den Lahn­fried­steig in die dar­un­ter­lie­gen­de Kop­pen­winklalm in Ober­traun. Orts­kun­di­ge Berg­stei­ger pla­nen auf­grund der Län­ge und des Gelän­des eine Tages­tour ein.

Die Grup­pe war bereits 10 Stun­den unter­wegs, als beim Abstieg in ca. 900 Meter See­hö­he die 28-jäh­ri­ge Frau kol­la­bier­te. Sie war nicht mehr ansprech­bar und reagier­te nicht mehr auf ihre Freun­de. Daher ver­stän­dig­te einer der Beglei­ter via Not­ruf die Einsatzkräfte.

Da die Grup­pe tele­fo­nisch nicht mehr erreich­bar war, lei­te­te die Berg­ret­tung Ober­traun eine Erkun­dungs­fahrt mit ihren Ein­satz­quad ein, wobei die Grup­pe mit­tels Licht­zei­chen loka­li­siert wer­den konn­te. Der Unfall­ort und die Dun­kel­heit ver­hin­der­ten eine Tau­ber­gung aus der Luft. Daher mach­te sich ein Vor­trupp auf zur Unfall­stel­le um die Lage zu erkun­den. Noch beim Auf­stieg wur­de die Nach­bar­orts­stel­le Hall­statt alar­miert, da eine mög­li­che ter­res­tri­sche Ber­gung nur mit hohem Per­so­nal­ein­satz zu bewäl­ti­gen ist.

Vor Ort stell­te sich der All­ge­mein­zu­stand sehr schlecht dar, sodass zwei Berg­ret­tungs­ärz­te nach­ge­for­dert und die Ber­gung mit­tels Gebirgs­tra­ge ein­ge­lei­tet wur­de. Der Abtrans­port erfol­ge mit­tels ver­schie­de­ner Tech­ni­ken, groß­teils mit Seil­ver­si­che­rung. Die Ber­gung bean­spruch­te in etwa 4 Stun­den, dar­auf­hin konn­te sie den Notart­zt in der Kop­pen­winklalm über­ge­ben wer­den. Die Erst­dia­gno­se war eine unkla­re neu­ro­lo­gi­sche Ver­let­zung, wahr­schein­lich in Rich­tung Hit­ze­schlag und kör­per­li­che Über­las­tung. Sie wur­de noch vor Ort wei­ter ver­sorgt und anschlie­ßend ins Spi­tal verbracht.

Im Ein­satz waren 18 Mann der Berg­ret­tung Ober­traun u. 10 Ret­ter aus der Nach­bar­orts­stel­le Hall­statt, sowie 2 Berg­ret­tungs­ärz­te und 3 Beam­te der Poli­zei Bad Goi­sern. Wei­ters der NEF Bad Aus­see und das RK Bad Goisern.