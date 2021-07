Neue Obfrau im Förderverein Fußball und Schule

Bei der Gene­ral­ver­samm­lung des För­der­ver­eins Fuß­ball und Schu­le wur­de am 5.7. der neue Vor­stand für die nächs­ten 2 Jah­re gewählt. Dabei wur­den die bewähr­ten Kräf­te aus dem Lehr­kör­per der Fuß­ball- HAK/HAS alle­samt wie­der­ge­wählt. Nur die Posi­ti­on des Obmanns wur­de neu besetzt.

An die­ser Stel­le möch­te sich der För­der­ver­ein herz­lich bei Han­nes Hei­de bedan­ken für sei­ne Tätig­keit als Obmann in den letz­ten 10 Jah­ren! Zur neu­en Obfrau wur­de ein­stim­mig Mari­ja Gav­ric gewählt. Mari­ja ist Absol­ven­tin unse­rer Schu­le und war eine der ers­ten Frau­en, die mit den Bur­schen in der Fuß­ball-HAK/HAS mit­trai­niert hat.

Der För­der­ver­ein freut sich auf eine gute Zusam­men­ar­beit und gra­tu­lier­te nach­träg­lich zur Hoch­zeit mit einem klei­nen Blumenstrauß.

Foto: HAK und PS Bad Ischl