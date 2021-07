Randalierer in Lokal festgenommen

Weil er den Lokal­in­ha­ber bedroh­te und ver­letz­te, einen Gast ver­letz­te und die Poli­zis­ten bedroh­te, wur­de ein Mann am Mitt­woch von der Poli­zei festgenommen.

Der 31-Jäh­ri­ge aus St. Geor­gen im Atter­gau am 14. Juli 2021 gegen 10 Uhr den 56-jäh­ri­gen Betriebs­lei­ter eines Lokals im Bezirk Vöck­la­bruck bedroht haben, weil ihm die­ser kein wei­te­res alko­ho­li­sches Getränk aus­schen­ken woll­te. Der Gast wur­de dar­auf­hin aus dem Lokal verwiesen.

Faust­schlag ins Gesicht

Um 20:30 Uhr betrat der stark alko­ho­li­sier­te Beschul­dig­te neu­er­lich das Lokal. Er bedroh­te wie­der­um den Inha­ber. Ein 40-jäh­ri­ger Gast, der die Situa­ti­on beru­hi­gen woll­te, bekam einen Faust­schlag ins Gesicht, wodurch er ver­letzt wur­de. Im Zuge eines Hand­ge­men­ges ver­letz­te der Beschul­dig­te dann auch den 56-jäh­ri­gen Betriebsleiter.

Bei der Fest­nah­me droh­te er den Poli­zis­ten, sie umzu­brin­gen. Eine Ein­ver­nah­me war nicht mög­lich, da der Beschul­dig­te stark alko­ho­li­siert war. Die Staats­an­walt­schaft Wels ord­ne­te die Ein­lie­fe­rung des Beschul­dig­ten in die Jus­tiz­an­stalt Wels an, die am 15. Juli 2021 erfolg­te, berich­tet die Polizei.