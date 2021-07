Sprachen lernen in den Ferien

WIFI Gmunden/Bad Ischl bie­tet Eng­lisch-Vor­be­rei­tungs­kur­se für Kinder

Einen erfolg­rei­chen Ein­stieg in die nächs­te Klas­se wünscht sich jedes Kind. Das WIFI Gmunden/Bad Ischl bie­tet in den Feri­en Vor­be­rei­tungs­kur­se in der Fremd­spra­che Eng­lisch an.

Begin­nend mit der Vor­be­rei­tung auf die 1. Klas­se einer NMS oder eines Gym­na­si­ums durch­ge­hend bis zur Vor­be­rei­tung auf die 4. Klas­se. In die­sen Feri­en­kur­sen wer­den die wich­tigs­ten Inhal­te aus dem ver­gan­ge­nen Schul­jahr wie­der­holt und gefes­tigt, damit der Auf­stieg erleich­tert wird.

Nähe­re Infos: WIFI Gmun­den – T 05–7000-5260 (Fr. Waldl) bzw. WIFI Bad Ischl – T 05–7000-5300 (Fr. Loidl) oder auf www.wifi.at .

Foto: WIFI OÖ GmbH