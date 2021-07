Traumbedingungen bei dritter Ausgabe des Traunsee Halbmarathon

Bei per­fek­tem Som­mer­wet­ter und vor beein­dru­cken­der Kulis­se fand am Sams­tag­abend die drit­te Aus­ga­be des Traun­see Halb­ma­ra­thon statt. Mehr als 1600 Läu­fer­bei­ne bewäl­tig­ten einen der drei Läu­fe und wur­den unter toben­dem Applaus hun­der­ter Zuse­her im Ziel am Rat­haus­platz in Gmun­den emp­fan­gen. Den Sieg bei der Kern­dis­zi­plin, dem Her­vis Halb­ma­ra­thon, sicher­te sich der Deut­sche Micha­el Sassnink (1:14:32). Die Damen­wer­tung ent­schied Vero­ni­ka Mutsch (1:26:03) für sich.

Der „Lauf in den Son­nen­un­ter­gang“ lock­te auch in die­sem Jahr wie­der hun­der­te Läu­fe­rIn­nen und Fans an den Traun­see. Um 19:05 Uhr erfolg­te der Start beim Her­vis Halb­ma­ra­thon (21,0975km) in Eben­see und beim Brid­ge­stone Genuss-Lauf (11,5km) in Traun­kir­chen. Fünf Minu­ten spä­ter star­te­ten in Alt­müns­ter die Läu­fe­rin­nen des OÖNach­rich­ten Sun-Run (4km). Bei per­fek­ten Bedin­gun­gen und dem Ansporn, vor Son­nen­un­ter­gang das Ziel am Rat­haus­platz in Gmun­den zu errei­chen, um als „Sun-Finis­her“ in die Sta­tis­tik ein­zu­ge­hen, ent­wi­ckel­ten sich äußerst schnel­le und span­nen­de Rennen.

Der Her­vis Halb­ma­ra­thon war die Kern­dis­zi­plin der Lauf­ver­an­stal­tung am Traun­see. In einem span­nen­den Duell um den Sieg bei den Her­ren setz­te sich am Ende der Deut­sche Micha­el Sassnink durch (1:14:32). Ein von Krämp­fen geplag­ter Phil­ipp Ober­mül­ler plag­te sich mit einer Zeit von 1:15:50 auf den zwei­ten Platz. Ste­fan Apfeltha­ler been­de­te den Lauf über 21,0975 km auf Platz drei (1:19:20). Bei den Damen tri­um­phier­te Vero­ni­ka Mutsch mit einer Sie­ger­zeit von 1:26:03. Doris März wur­de zwei­te. Han­nah Sassnink hol­te sich den drit­ten Platz.

Bei der mitt­le­ren Distanz, dem Brid­ge­stone Genuss-Lauf, jubel­te Lukas Ober­hau­ser über den Sieg (41:11). Platz zwei ging an Bruck­ner Ronald (45:06), knapp vor Dani­el Aham­mer (45:12). Bei den Damen beein­druck­te die Deut­sche Julia­ne Wie­de­burg mit einer Sie­ger­zeit von 46:23.

Beim OÖNach­rich­ten Sun-Run sicher­te sich Peter Bucheg­ger (12:30) im Ziel­sprint den Sieg über End­ris Seid. Den drit­ten Platz beleg­te Tho­mas Ehrn­leit­ner. Bei den Damen kür­te sich Livia Unter­ber­ger über­le­gen zur Sie­ge­rin (17:04). Mit einem Rück­stand von einer Minu­te und 25 Sekun­den folg­te die Polin Dag­ma­ra Stry­jak auf Platz zwei.