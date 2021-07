Über BEZIEHUNGleben

„Wir sind so ver­schie­den, des­halb lie­ben wir uns – aber nicht immer“

„Wir woll­ten so nahe wie mög­lich zu den Men­schen und haben uns daher ent­schie­den, das Jubi­lä­um am Wochen­markt zu fei­ern. Auf einer Büh­ne wur­de Bezie­hungs­thea­ter gespielt, nach dem Mot­to, ‚wir sind so ver­schie­den, des­halb lie­ben wir uns – aber nicht immer‘“, sagt Ute Niß-Aigner von BEZIEHUNGleben.

Bezie­hung ist für alle Men­schen ein The­ma, auch für jene, die allei­ne leben. Bezie­hun­gen schei­tern oft an den Unterschiedlichkeiten.

Wir suchen den Part­ner, die Part­ne­rin und hof­fen, dass er oder sie unse­re uner­füll­ten Bedürf­nis­se erfüllt. Das Bin­dungs­hor­mon ermög­licht die Annä­he­rung, lei­der wird es nach 2 – 3 Jah­ren weniger.

Unse­re Part­ner spie­geln uns nicht geleb­te Per­sön­lich­keits­an­tei­le. Die Sehn­sucht nach einer Traum­frau, einem Traum­mann ist eine Illu­si­on, geprägt von der eige­nen Pro­jek­ti­on. Wirk­li­che Lie­be ent­steht aus gemein­sa­mer Erkennt­nis und gemein­sa­mem Wachs­tum. Sich dar­auf ein­zu­las­sen, erfor­dert Mut. Eine Garan­tie für das Gelin­gen gibt es nicht, doch der Weg lohnt sich.

Kon­flik­te sind ganz nor­ma­le Wachs­tums­chan­cen, weil sie uns auf einer unbe­wuss­ten Ebe­ne ein­an­der zum Wach­sen moti­vie­ren. Wert­schät­zend zu kom­mu­ni­zie­ren und Tole­ranz in der Part­ner­schaft ist eine ent­schei­den­de Basis.

Es gibt im Leben vie­le Stol­per­stei­ne und die Bera­tung ermög­licht einen Weg des Gelin­gens zu fin­den, gut ein­ge­üb­te Ver­hal­tens­wei­sen bewusst zu machen und zu hin­ter­fra­gen, ob sie noch hilf­reich sind. Haupt­säch­lich geht es um das The­ma Selbst­für­sor­ge, die Bezie­hung zu mir selbst. Mich trau­en, Nein zu sagen, Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men, sich über eige­ne Wün­sche, Träu­me und Zie­le klar zu wer­den. Bei die­sen The­men, aber auch vie­len ande­ren Fra­gen des Lebens bera­ten und beglei­ten Sie die Berater*innen von BEZIE­H­UNG­le­ben kom­pe­tent seit 25 Jah­ren und auch in Zukunft.

12.000 Bera­tun­gen in 25 Jah­ren — BEZIE­H­UNG­le­ben spiel­te „Sze­nen einer Ehe“

Da dreh­ten sich vie­le um, als ein Ehe­paar auf dem Gmund­ner Wochen­markt laut­stark zu strei­ten anfing…

Das Stra­ßen­thea­ter, gespielt von Uschi Stangl und Josef Hölzl, war Teil einer etwas ande­ren Jubi­lä­ums-Insze­nie­rung am Diens­tag die­ser Woche. Dazu wur­de der Wochen­markt mit Musik der Band *Star­S­hi­ne belebt.

Die diö­ze­sa­ne Bera­tungs­stel­le “BEZIE­H­UNG­le­ben” fei­er­te ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen in Gmun­den. Bilanz in Zah­len: mehr als 12.000 Bera­tun­gen für fast 3000 Men­schen in allen erdenk­li­chen Lebens­kri­sen wie Über­for­de­rung, feh­len­de Kom­mu­ni­ka­ti­on in der Paar­be­zie­hung, Tren­nun­gen und Män­ner­ge­walt, vor­ge­nom­men von einem Team aus einer Psy­cho­the­ra­peu­tin, diplo­mier­ten Ehe‑, Fami­li­en- und Lebens­be­ra­tern, einem Media­to­ren­team, einer Psy­cho­lo­gin sowie einem Männerberater.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf gra­tu­lier­te herz­lich, dank­te und stieß mit dem Team auf wei­te­re für Gmun­den segens­rei­che Jah­re an. Die Stadt­ge­mein­de ist im Übri­gen Trä­ge­rin der Ein­rich­tung mit ihrer Bera­tungs­stel­le in der Annastraße.

Infos + Anmel­dung: www.beziehungleben.at 0732/773676

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmunden