OÖ Senio­ren­bund-Funk­tio­nä­re aus Vöck­la­bruck erhal­ten Ver­dienst­me­dail­le des Lan­des Oberösterreich

Für ihr Enga­ge­ment und ihre Leis­tun­gen wur­den Ende Juni wie­der Spit­zen­funk­tio­nä­re des OÖ Senio­ren­bun­des von Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer mit Ver­dienst­me­dail­len des Lan­des Ober­ös­ter­reich ausgezeichnet.

„Der OÖ Senio­ren­bund ist nur so stark, wie es sei­ne Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re sind. Des­halb möch­ten wir uns bei den Geehr­ten für ihren Eifer und Ein­satz in der täg­li­chen Arbeit bedan­ken und freu­en uns auf noch vie­le gemein­sa­me Jah­re in unse­rer Orga­ni­sa­ti­on. Der Ein­satz für die Senio­rin­nen und Senio­ren in unse­rem Land gewinnt auf­grund der demo­gra­fi­schen Ent­wick­lung an Bedeu­tung. Des­halb ist es ein gutes Gefühl zu wis­sen, dass wir bes­tens auf­ge­stellt sind, um zukünf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen gemein­sam zu meis­tern“, bedank­ten sich Senio­ren­bund Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger und Senio­ren­bund Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mag. Franz Ebner für die erbrach­ten Leis­tun­gen und gra­tu­lier­ten herz­lich zur Ver­lei­hung der Verdienstmedaillen.

Unter den mit der Ver­dienst­me­dail­le des Lan­des OÖ Geehr­ten befan­den sich auch Ernst Schier­mayr, Obmann der Senio­ren­bund Orts­grup­pe Schwa­nen­stadt und OSR Alfred Stein­kell­ner, Obmann der Orts­grup­pe Wolfsegg/Hausruck. Letz­te­rer über­nahm die Obmann­schaft im Jahr 2010. Zu den Schwer­punk­ten sei­ner Arbeit zäh­len eine rege Rei­se­tä­tig­keit sowie das gemein­sa­me Sin­gen – bei Fes­ten und Fei­ern, in Kir­chen und bei Aus­flü­gen sorgt der Senio­ren­bund Wolf­s­egg für die musi­ka­li­sche Umrahmung.

Eben­falls 2010 über­nahm Ernst Schier­mayr die Obmann­schaft der Senio­ren­bund-Orts­grup­pe Schwa­nen­stadt. Er ver­tritt die Anlie­gen der Senio­ren und Senio­rin­nen in Schwa­nen­stadt auch im Sozial‑, Senio­ren- und Gesund­heits­aus­schuss sowie im Gemein­de­rat. Dar­über hin­aus orga­ni­siert er unter­schied­li­che Rei­sen, Rad­par­tien und Wanderungen.

Foto: Land OÖ