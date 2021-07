Weltweit virtuell vereint

Zum zwei­ten Mal ver­an­stal­ten Jeho­vas Zeu­gen ihren jähr­li­chen Som­mer­kon­gress als welt­wei­tes vir­tu­el­les Groß­ereig­nis – in über 240 Län­dern und über 500 Spra­chen. Unter dem Mot­to 2021 „Durch Glau­ben stark!“ wer­den an sechs Wochen­en­den im Juli und August Pro­gramm­in­hal­te, dar­un­ter Inter­views, Videobe­rich­te und Fil­me, welt­weit gestreamt. Im letz­ten Jahr schal­te­ten sich bis zu 20 Mil­lio­nen Per­so­nen zu.

Neue Wege

Die tra­di­tio­nel­len drei­tä­gi­gen Som­mer­kon­gres­se bil­den für Jeho­vas Zeu­gen auch hier­zu­lan­de seit über 100 Jah­ren ein reli­giö­ses High­light. Vor der Pan­de­mie fand die­ses jähr­li­che Event oft in gro­ßen Sta­di­en oder Kon­gress­hal­len statt. Vie­le Zeu­gen Jeho­vas aus Ober­ös­ter­reich fuh­ren dar­um bei­spiels­wei­se jedes Jahr nach Wels, um das Pro­gramm gemein­sam zu erle­ben. Doch die Pan­de­mie unter­brach letz­tes Jahr die­se Tra­di­ti­on uner­war­tet, sodass Jeho­vas Zeu­gen welt­weit die etwa 6 000 geplan­ten Prä­senz­kon­gres­se can­cel­ten, um Infek­ti­ons­her­de zu ver­mei­den sowie um sich selbst und ihr Umfeld so gut es geht vor einer Anste­ckung zu schüt­zen. Sie plan­ten in Rekord­zeit einen ers­ten inter­na­tio­na­len digi­ta­len Kon­gress – mit gro­ßem Erfolg.

Kos­ten­lo­ser Down­load in über 500 Sprachen

„Der gemein­sa­me Glau­be hat unse­re Gemein­den hier in Öster­reich trotz der Her­aus­for­de­run­gen im letz­ten Jahr stär­ker gemacht und zusam­men­ge­schweißt,“ sagt Ger­hard Treml, Medi­en­be­auf­trag­ter von Jeho­vas Zeu­gen in Gmun­den. „Wir sind zwar auf­grund der Pan­de­mie räum­lich getrennt, aber durch die­sen Glau­ben füh­len wir uns welt­weit ver­eint – auch vir­tu­ell. Wie jedes Jahr laden wir jeden dazu ein, die­ses High­light mit uns zu erle­ben.“ Der ers­te Teil des Streams steht ab Anfang Juli zum kos­ten­lo­sen Down­load in der eige­nen Spra­che zur Ver­fü­gung. Mehr Infor­ma­tio­nen sowie das kom­plet­te Pro­gramm­heft und den Trai­ler zum Event gibt es auf JW.ORG, JW Broad­cas­ting sowie der kos­ten­lo­sen JW Libra­ry App für iOs und Android.

Kurz­in­fo zu den Jeho­vas Zeugen

Jeho­vas Zeu­gen sind eine inter­na­tio­na­le christ­li­che Reli­gi­ons­ge­mein­schaft, der welt­weit über 8 Mio. Per­so­nen ange­hö­ren. In Öster­reich sind etwa 21 600 aktiv. Sie sehen sich in der Tra­di­ti­on des Urchris­ten­tums. Sämt­li­che Leh­ren stüt­zen sich auf die Bibel. Der Name „Jeho­vas Zeu­gen“ (vor 1931: „Bibel­for­scher“) geht auf das Bibel­buch Jesa­ja 43,12 zurück und bezieht sich auf eine Les­art des hebräi­schen Gottesnamens.

Ihre Mis­si­ons­ar­beit zeich­net Jeho­vas Zeu­gen beson­ders aus. Um mög­lichst vie­le Men­schen zu errei­chen, pro­du­zie­ren sie Stu­di­en­ma­te­ri­al zur Bibel als Print- und audio­vi­su­el­le Medi­en, Onlin­ein­hal­te auf ihrer Inter­net­sei­te sowie Soft­ware für Mobil­ge­rä­te in über 1 000 Spra­chen. Mit einer Auf­la­ge von 83 Mio. ist Der Wacht­turm die am wei­tes­ten ver­brei­te­te Zeit­schrift weltweit.

Sie sind poli­tisch neu­tral und leh­nen aus Gewis­sens­grün­den den Wehr­dienst ab. Das führ­te immer wie­der zur Ver­fol­gung in tota­li­tä­ren Staats­sys­te­men (in Öster­reich u. a. wäh­rend der NS-Zeit). Seit 2009 sind Jeho­vas Zeu­gen in Öster­reich Kör­per­schaft des öffent­li­chen Rechts.

Inter­net: www.jw.org und www.jehovaszeugen.at

Foto: JZ