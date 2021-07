Mit der Will­kom­men Ober­ös­ter­reich-Tour holt der OÖ Senio­ren­bund regio­na­le Kul­tur­schät­ze vor den Vor­hang und lässt zugleich das gesell­schaft­li­che Leben der Senio­rin­nen und Senio­ren hoch­le­ben. Am 4. August, um 10.00 und 14.00 Uhr, ist die­se Ver­an­stal­tungs­rei­he zu Gast im Bezirk Vöck­la­bruck, genau­er gesagt in der Atter­gau­hal­le in St. Geor­gen im Atter­gau. Neben regio­na­len Musik­grup­pen und kuli­na­ri­schen Schman­kerl war­ten auf die Besu­che­rin­nen und Besu­cher auch poli­ti­sche Infor­ma­tio­nen in kurz­wei­li­ger Art und Wei­se. Inter­es­sier­te kön­nen sich die kos­ten­lo­sen Ein­tritts­kar­ten direkt beim OÖ Senio­ren­bund unter Tel.: 0732/775311–740, www.ooesb.at oder unter organisation@ooe-seniorenbund.at sichern. Eine Ein­tritts­kar­te gilt als Vor­aus­set­zung um an der Ver­an­stal­tung teilzunehmen.

Der Lan­des­ob­mann LH. a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger sowie der Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mag. Franz Ebner laden alle Senio­rin­nen und Senio­ren dazu ein, die Gele­gen­heit zu nut­zen, kos­ten­los an einer der Ver­an­stal­tun­gen der Will­kom­men Ober­ös­ter­reich-Tour teil­zu­neh­men. „Mit die­sen regio­na­len Kul­tur­fes­ten möch­ten wir den Senio­rin­nen und Senio­ren die Mög­lich­keit bie­ten, end­lich wie­der zusam­men­zu­kom­men und mit uns gemein­sam Zeit bei tol­ler Atmo­sphä­re und guter Unter­hal­tung zu ver­brin­gen.“, so Püh­rin­ger und Ebner.

Screen­shot: Senio­ren­bund ooesb.at