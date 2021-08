16. Soling ZIPFER TROPHY

Inter­na­tio­na­le Unga­ri­sche Meis­ter­schaft — ISA-Ranglisten-Regatta

Von 20. bis 22. August 2021 wird die mitt­ler­wei­le 16. Soling Zip­fer Tro­phy im Uni­on-Yacht-Club Atter­see aus­ge­tra­gen. Aus heu­ti­ger Sicht wer­den 35 Boo­te der ehe­mals olym­pi­schen Soling-Klas­se mit mehr als 100 akti­ven Seg­lern aus sie­ben Natio­nen am Atter­see erwar­tet. 2021 wird im Rah­men die­ses Events zugleich auch die Unga­ri­sche Meis­ter­schaft am Atter­see aus­ge­tra­gen. Von Frei­tag bis Sonn­tag sind acht Wett­fahr­ten vorgesehen.

Die Soling wur­de Mit­te der 60er Jah­re ent­wi­ckelt, um den 5.5er als olym­pi­sche Klas­se abzu­lö­sen. Die­se Boots­klas­se war 1972 bis 2000 olym­pisch. Es han­delt sich um ein sport­li­ches Kiel­boot, das mit drei Mann Besat­zung gese­gelt wird. Die Eck-Daten sind: Län­ge 8,20 m, Brei­te 1,90 m, Tief­gang 1,30 m, Gewicht 1.035 kg, Segel­flä­che am Wind 25 qm, Spin­na­cker max. 45 qm. Obwohl die Soling mehr als die Hälf­te ihres Gesamt­ge­wich­tes im Kiel kon­zen­triert, segelt sie sich in man­cher Hin­sicht wie eine Jol­le. Rumpf- und Kiel­form las­sen das Schiff auf der Kreuz sehr hoch an den Wind gehen. Gleich­zei­tig jedoch kann die Soling unter Spinna­ker, ent­spre­chen­den Stark­wind vor­aus­ge­setzt, auf raumen Kur­sen ins Glei­ten kom­men. Die­se Para­me­ter sind der Grund, dass die Soling bis heu­te eine belieb­te Regatta­klas­se ist.

Auch 2021 gilt es bei der Ver­an­stal­tung ein stren­ges COVID-19-Prä­ven­ti­ons­kon­zept ein­zu­hal­ten. Die Teil­neh­me für alle Akti­ven, Betreu­er und Offi­zi­el­len ist nur mit gül­ti­gem 3G-Nach­weis möglich.

Die dies­jäh­ri­ge Soling Zip­fer Tro­phy ist wie 2020 die größ­te Soling-Regat­ta welt­weit. Dem-ent­spre­chend neh­men wie­der vie­le Ver­tre­ter der inter­na­tio­na­len Soling-Seg­ler-Eli­te dar­an teil. Es haben mit Peter Hall (Cana­da) und Robert Koch (Deutsch­land) zwei Ex-Welt­meis­ter und mit „Bur­schi“ Haist (Deutsch­land) ein Ex-Euro­pa­meis­ter gemel­det. Doch auch eini­ge öster­rei­chi­sche Top-Teams wol­len auf dem Hei­mat­re­vier ihre Chan­ce nutzen:

Zu den öster­rei­chi­schen Favo­ri­ten gehö­ren Flo­ri­an und Micha­el Felz­mann (Welt­meis­ter­schaft 2015 Drit­ter) mit Ste­phan Beur­le sowie das Team Chris­ti­an Feicht­in­ger / Udo Moser / Klaus Kratochwil.

Kurz gesagt: Span­nen­de Wett­kämp­fe sind vorprogrammiert.

Auch in die­sem Jahr ist es dem Ver­an­stal­tungs­lei­ter gelun­gen, den Spon­sor Zip­fer für die Ver­an­stal­tung zu gewin­nen. Für die Teil­neh­mer heißt das, sobald sie das Land betre­ten, wer­den sie mit einem Glas hel­ler Freu­de versorgt!

Die bei­gefüg­ten Bil­der ent­stan­den im Rah­men der Ver­an­stal­tung des letz­ten Jah­res. Die Bild­ti­tel spre­chen für sich. Unter Anga­be des Copy­rights (UYCAs, Ire­ne Schan­da bzw Sophie Hol­ler­we­ger) sind die bei­gefüg­ten Bil­der im Zusam­men­hang mit der Bericht­erstat­tung zu die­ser Ver­an­stal­tung honorarfrei