Adelhaid – Otto von Habsburgs kleine Schwester

Vor­trag von Dr. Nor­bert Nemec

Diens­tag 19. August

19.30 Uhr

Muse­um der Stadt Bad Ischl

Ein­tritt frei­wil­li­ge Spende

Adel­haid kam am 3. Jän­ner 1914 in Schloss Het­zen­dorf (Wien) als Toch­ter von Erz­her­zog Karl und des­sen Gemah­lin Erz­her­zo­gin Zita zur Welt. Nach dem Tod von Kai­ser Franz Joseph am 21. Novem­ber 1916 hat­te Öster­reich mit Karl und Zita ein neu­es Kai­ser­paar. Am 11. Novem­ber 1918 ver­zich­te­te Kai­ser Karl I. auf jeden Anteil an den Staats­ge­schäf­ten und über­sie­del­te mit den Sei­nen nach Schloss Eck­art­sau in Nie­der­ös­ter­reich und schließ­lich in die Schweiz.

Nach dem zwei­ten Restau­rie­rungs­ver­such von Karl und Zita bil­de­te Madei­ra den neu­en Auf­ent­halts­ort. Zita für zurück in die Schweiz, um die Kin­der zu holen. Am 1. April 1922 ver­starb Kai­ser Karl I. auf Madei­ra. Sei­ne Wit­we Zita und ihre Kin­der lie­ßen sich nun in Spa­ni­en und schließ­lich in Bel­gi­en nie­der. Adel­haid stu­dier­te an der Uni­ver­si­tät Löwen Sozi­al- und Staats­wis­sen­schaf­ten und schloss 1937 mit einem Dok­to­rat ab. Vor Hit­ler flüch­te­te sie mit ihrer Mut­ter und den Geschwis­tern nach Ame­ri­ka. An der Ford­ham-Uni­ver­si­ty of New York unter­rich­tet sie 1942/43 Soziologie.

#Nach 1945 keh­re sie nach Euro­pa zurück und küm­mer­te sich um Flücht­lin­ge in Ost­eu­ro­pa, sie beherrsch­te Unga­risch, Kroa­tisch und Tsche­chisch. In den 1950-iger Jah­ren arbei­te­te sie als Jour­na­lis­tin und schließ­lich als Büro­lei­te­rin für ihren Bru­der Otto. Am 2. Okto­ber 1971 ver­starb sie an pri­mär­cho­ni­scher Poly­ar­thri­tis. Ihre letz­te Ruhe­stät­te fand sie n Tulfes/Tirol.

Bit­te: einen 3‑G Nach­weis mitbringen!

Foto: pri­vat