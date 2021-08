ASVÖ NordicSkiteam-Athleten starten ausgezeichnet in die neue Saison

Niko­laus Mair bei Aus­tria­cup zwei­mal am Podest, Jakob Peer zwei­mal in Top-Ten

Die Aus­tria­cup-Sai­son 2021/2022 ist gestar­tet und bei den ers­ten Bewer­ben in Vil­lach (28–29.8.) zeig­ten die hei­mi­schen Ath­le­ten des ASVÖ Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut, dass die sich gut vor­be­rei­tet haben.

Der Nor­di­sche Kom­bi­nie­rer, Niko­laus Mair, konn­te ins­be­son­de­re sei­ne schon im Trai­ning gezeig­te Sprung­form voll aus­spie­len und ging an bei­den Bewerbs­ta­gen jeweils als Füh­ren­der in die Ski­rol­ler- Run­de. An bei­den Tagen muss­te er sich nur sei­nem Trai­nings­kol­le­gen und Dau­er­ri­va­len, Seve­rin Rei­ter, auf der Rol­ler­stre­cke geschla­gen geben. Das Fazit fällt aber durch­aus posi­tiv aus. Der Form­auf­bau für den Win­ter stimmt und mit den bei­den Podest­plät­zen qua­li­fi­zier­te sich der Bad Isch­ler sou­ve­rän für den in 2 Wochen statt­fin­den­den Alpen­cup-Bewerb in Ober­wie­sen­thal, Deutschland.

Bei den Ski­sprin­gern zeig­te Jakob Peer auf. Im März die­ses Jah­res hat­te er die Auf­nah­me in eines der begehr­ten Leis­tungs­zen­tren geschafft und dies gibt offen­bar gro­ßen Auf­trieb, der ihn in sei­nem ers­ten Jahr in der Jugend­klas­se des Aus­tria­cups prompt auf die Plät­ze 8 und 9 trug. Auch er ist ein Ver­spre­chen für den Winter.

In der all­ge­mei­nen Klas­se zeig­te Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer mit den Rän­gen 4 und 5, dass auch mit ihm in die­ser Sai­son gerech­net wer­den kann.

Foto: pri­vat