Beachvibes am Seebahnhof Gmunden

Das ers­te Beach­camp bringt Spaß, Span­nung und Sport­geist an den Traunsee

Von 13.–15. August fand anläss­lich der zwei neu errich­te­ten Beach­vol­ley­ball­plät­zen am See­bahn­hof Gmun­den das 1. Beach­camp vor der traum­haf­ten Kulis­se des Traun­sees statt. 40 sport­be­geis­ter­te Teil­neh­me­rIn­nen erwar­te­te ein auf­re­gen­des Wochen­en­de: Beach­vol­ley­ball­trai­ning, meh­re­re Tur­nie­re, Spike­ball-matches und eine Beach­par­ty. Das 7‑köpfige Orga­ni­sa­to­ren­team unter der Lei­tung von Bernd Col­li bot Sport­le­rIn­nen und Zuschaue­rIn­nen ein viel­fäl­ti­ges Programm.

Am Frei­tag star­te­te das Beache­vent zur Ein­stim­mung mit einem Vol­ley­ball­trai­ning und anschlie­ßen­den Warm-up-Spie­len. Am Sams­tag erwar­te­te die Teil­neh­me­rIn­nen dann das gro­ße 2 vs 2 Tur­nier, das schließ­lich nach einem ner­ven­auf­rei­ben­den Fina­le Mar­cel Ros­si und Phil­ipp Hytha für sich ent­schei­den konn­ten. Gratulation!

Für alle Inter­es­sier­ten bot sich die Mög­lich­keit Spike­ball ken­nen zu ler­nen und sich schnel­le Matches zu lie­fern. High­light am Sams­tag war dann defi­ni­tiv die Sie­ger­eh­rung mit Feu­er­werk und die anschlie­ßen­de Beach­par­ty. Ein 3 vs 3 Tur­nier am Sonn­tag run­de­te die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung ab. Die­ses Tur­nier konn­ten Phil­ipp Hum­mer, Petra Vois­ner und Dani­el Bruck­ner gewin­nen- Gratulation!

Ein gro­ßer Dank gilt der Stadt­ge­mein­de Gmun­den, allen vor­an Ste­fan Krapf für die Unter­stüt­zung die­ses Sport­events. Für das Orga­ni­sa­to­ren­team steht fest- nächs­tes Jahr wieder!

Foto: pri­vat