Cobra-Einsatz in Vöcklabruck

Ein Streit ende­te ver­gan­ge­nen Sams­tag in Vöck­la­bruck mit einem Poli­zei­ein­satz, bei dem auch das Ein­satz­kom­man­do Cobra ange­for­dert wurde.

Ein 24-jäh­ri­ger Rus­se soll am 21. August 2021 gegen 13:25 Uhr einen 20-Jäh­ri­gen aus Vöck­la­bruck vor einem Mehr­par­tei­en­haus in Vöck­la­bruck mit dem Umbrin­gen gefähr­lich bedroht zu haben.

Auf­grund der Opfer­ver­neh­mung und der ein­deu­ti­gen Iden­ti­fi­zie­rung des Beschul­dig­ten wur­de am Tag dar­auf die Fest­nah­me von der Staats­an­walt­schaft Wels ange­ord­net und durch die Son­der­ein­heit Ein­satz­kom­man­do Cobra Linz/DSE in der Woh­nung des Beschul­dig­ten durch­ge­führt. Der Mann wur­de in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ