Drachen — Österreichische Staatsmeisterschaft 2021

Nach drei Tagen Flau­te doch noch vier Wett­fahr­ten und eine gül­ti­ge Staatsmeisterschaft

Vom 29.07. bis 01.08.2021 nah­men 46 Boo­te aus fünf Natio­nen (Öster­reich, Deutsch­land, Ungarn, Bel­gi­en, Frank­reich) bei der Dra­chen Staats­meis­ter­schaft am Atter­see teil.

Drei Tage lang saßen die Seg­le­rin­nen und Seg­ler zur Geduld­pro­be am Ufer. Neben dem Bas­teln an den Boo­ten und dem Kaf­fee­trin­ken im Restau­rant, war das Schau­en auf ein­zel­ne Wind­stri­che am See und das Hof­fen, dass sich dar­aus segel­ba­re Ver­hält­nis­se ent­wi­ckeln, die Haupt­be­schäf­ti­gung. Erst am Sonn­tag, als das Wet­ter sich grund­le­gend änder­te, kam wech­seln­der Wind aus Süd und West auf.

„Kei­ne ein­fa­chen Ver­hält­nis­se! Der Wind wech­sel­te mehr­mals in Stär­ke und Rich­tung,“ erklärt uns Wett­fahrt­lei­ter Gert Schmid­leit­ner, „da ist es für die Seg­ler nicht leicht, die rich­ti­ge Kurs­sei­te zu erken­nen und tak­tisch rich­tig zu segeln.“ Am bes­ten gelang dies der Mann­schaft Peter Resch / Jus­tin Kurz / Wil­li­bald Hau­er (AUT 175, alle UYCAs), die erst letz­te Woche den Lan­des­meis­ter­ti­tel für sich errin­gen konn­ten. „In der ers­ten der vier Wett­fahr­ten haben wir die fal­sche Sei­te erwischt. In den wei­te­ren drei konn­ten wir nach mäßi­gen Starts den Wind bes­ser lesen als die ande­ren Teams und vor ihnen ins Ziel segeln,“ meint Steu­er­mann Peter Resch im Inter­view nach der Sie­ger­eh­rung. Nach zwei Vize­meis­ter­ti­teln und drei Bron­ze-Plät­zen nimmt das Team heu­te freu­de­strah­lend die Staats­meis­ter-Medail­len entgegen.

Die Plät­ze zwei und drei der Gesamt­wer­tung gehen an die deut­schen Teams Ingo Ehr­li­cher / Tho­mas Aura­cher / Mar­kus Schmidt und Vin­cent Hoesch / Peter Lieb­ner / Kili­an Weise.

Vize­staats­meis­ter wur­den Diet­mar Gfrei­ner / Doris Woll­ner / Fus­si Mar­tin (AUT 167, alle UYCAs), die in der Gesamt­wer­tung Rang vier bele­gen. Einen Platz dahin­ter und Gewin­ner der Bron­ze-Medail­len sind Chris­ti­an Spieß­ber­ger (SCA) / Chris­toph Schind­ler (SCK) / Ger­hard Schlip­fin­ger (SCA).

Foto: Sport Con­sult, Gert Schmid­leit­ner bzw UYCAs, Ines Wiedermann