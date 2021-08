Feuerwehr Altmünster spendet für Griechenlandhilfe

Nor­ma­ler­wei­se ist eine Feu­er­wehr selbst Spen­den­emp­fän­ger, aber in die­sem Fall ist man bereit selbst zu Spen­den und aus­ge­mus­ter­te Aus­rüs­tung für die Kame­ra­den in Grie­chen­land zu spenden.

Der seit 2012 bestehen­de Ver­ein „Grie­chen­land­hil­fe“ aus See­kir­chen am Wal­ler­see, unter Obmann Erwin Schrümpf, hat es sich mit einer Viel­zahl von ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern zur Auf­ga­be gemacht, in Grie­chen­land zu hel­fen. Die Hil­fe, die gleis­tet wird, ist von viel­sei­ti­ger Natur: Kin­der- und Fami­li­en­hil­fe, medi­zi­ni­sche Hil­fe, Hil­fe in Hei­men, Behin­der­ten­hil­fe. Nun wird auf­grund der unzäh­li­gen Wald­brän­de, den dor­ti­gen Feu­er­weh­ren von der Grie­chen­land­hil­fe eben­falls Unter­stüt­zung geboten.

„Hier wird vie­les gebraucht – Aus­rüs­tung und Beklei­dung – die von hei­mi­schen Feu­er­weh­ren nicht mehr benö­tigt wer­den, brin­gen wir nach Patras in Grie­chen­land.“ erzählt Chris­ti­ne Höl­ler vom Verein.

Auf­grund von ver­schie­de­nen Medi­en­be­rich­ten, wur­de Zeug­wart Mar­kus Gru­ber von der Feu­er­wehr Alt­müns­ter auf die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on auf­merk­sam und hat Kon­takt auf­ge­nom­men. Mar­kus Gru­ber: „Wir haben eini­ges an Beklei­dung und Hel­men als Reser­ve auf dem Dach­bo­den, da konn­te ich schon einen aus­ge­mus­ter­ten Teil spen­den und so den Kame­ra­den in Grie­chen­land helfen.“

10 Hel­me, 12 Jacken und 6 Hosen wur­den am 19. August von Chris­ti­ne Höl­ler im Sicher­heits­zen­trum dan­kend in Emp­fang genom­men – so kann die aus­ge­mus­ter­te Beklei­dung in Grie­chen­land wei­ter­ver­wen­det werden.

Info und Spen­de­mög­lich­keit zum Ver­ein „Grie­chen­land­hil­fe“ unter www.griechenlandhilfe.at

Bericht und Fotos: Feu­er­wehr Altmünster