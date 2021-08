Frau nach Motorradsturz bewusstlos

Eine Motor­rad­len­ke­rin blieb am Sams­tag in Hall­statt nach einem Sturz bewusst­los auf der Stra­ße liegen.

Eine acht­köp­fi­ge unga­ri­sche Motor­rad-Grup­pe fuhr am 28. August 2021 gegen 13:30 Uhr von Gosau kom­mend nach Hall­statt. Als Zwei­ter in der Grup­pe war ein 51-Jäh­ri­ger unter­wegs, am Sozi­us befand sich sei­ne 50-jäh­ri­ge Ehe­frau. Im Bereich einer star­ken Rechts­kur­ve, dem soge­nann­ten “Hund­sort”, kam der 51-Jäh­ri­ge auf der nas­sen Fahr­bahn zu Sturz. Die bei­den schlit­ter­ten hin­ter dem Motor­rad etwa 30 Meter auf die Gegen­fahr­bahn und blie­ben auf der Stra­ße lie­gen. Das Motor­rad prall­te gegen einen bereits ange­hal­te­nen Pkw. Die Frau war für etwa zwei Minu­ten bewusst­los und wur­de nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert. Ihr Mann blieb unverletzt.