Jubiläumsbierzelt St. Agatha abgesagt

“Die Hoff­nung das 50. Jubi­lä­ums­bier­zelt der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr in St. Aga­tha heu­er nach­ho­len zu kön­nen, hat­ten wir bis zuletzt nicht auf­ge­ge­ben. Nach zahl­rei­chen Gesprä­chen mit Behör­den­ver­tre­tern und den aktu­ell rasch stei­gen­den Zah­len bei den Covid-19 Infek­tio­nen muss­ten wir aber bei einer extra für ges­tern ein­be­ru­fe­nen Kom­man­do­sit­zung die Durch­füh­rung des Kir­tags­bier­zelts für heu­er absa­gen”, so die Kameraden.

„Die ange­kün­dig­ten Ände­run­gen bei den Auf­la­gen für das Fest haben uns kei­ne Alter­na­ti­ve gelas­sen. Zudem sind wir uns auch der Ver­ant­wor­tung für die vie­len Besu­cher und Hel­fer bewusst“, so Kom­man­dant Mar­kus Kog­ler. Ein Dank gilt auf jeden Fall den Lie­fe­ran­ten und vie­len Hel­fern des Bier­zelts, die ihre Unter­stüt­zung für das Fest in den letz­ten Wochen zuge­sagt hatten.

Um die War­te­zeit auf das nächs­te Bier­zelt-Bra­thendl bis zum nächs­ten Bier­zelt, hof­fent­lich im Sep­tem­ber 2022, zu ver­kür­zen, wird am geplan­ten Bier­zelt­wo­chen­en­de am Fest­ge­län­de in Edt/ Bad Goi­sern auf­ge­kocht. Somit besteht für alle die Mög­lich­keit sich eine Bier­zelt-Hendl oder Brat­würstl zu ergat­tern. Die genaue Art der Durch­füh­rung hängt noch von den zu die­sem Zeit­punkt gel­ten­den Coro­na-Regeln ab. Die Infor­ma­ti­on dar­über erfolgt aber noch rechtzeitig.

Bleibt‘s gsund, wir freu­en uns auf Euren Besuch,

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr St. Agatha