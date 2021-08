Durch die Neu­ge­stal­tung einer Weg­kreu­zung in Unter­ap­ping, Gemein­de Atz­bach ver­schwand die soge­nann­te „Krois­sen­ka­pel­le in Weißbach,“errichtet in goti­schem Stil. Die Fami­lie Vero­ni­ka Mair vom Krois­sen­gut errich­te­te nach Fer­tig­stel­lung der Kreu­zung neben der Stra­ße nach Pit­zen­berg­holz einen neu­en Kapel­len­bild­stock. Des­sen Votiv­bild erin­nert an Herrn Mar­tin Humer, den Besit­zer des Bauner­gu­tes, der im Jah­re 1833 bei Holz­ar­bei­ten von einem Baum­stamm erschla­gen wurde.

Foto: Stroh­bach