Österreichische Staatsmeisterschaften Kanu-Rennsport

Nicht weni­ger als 3 Meis­ter­ti­tel, 4 zwei­te, 10 drit­te und 6 vier­te Plät­ze in den Schü­ler­klas­sen sowie einen drit­ten Platz in der Meis­ter­klas­se konn­ten die Len­zin­ger Kanusportler*innen ver­bu­chen. Bei die­ser Meis­ter­schaft wur­den auch die OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten in den Mann­schafts­boo­ten aus­ge­tra­gen – hier waren vier OÖ Meis­ter­ti­tel die Ausbeute.

Die erfreu­li­che Bilanz in den Nach­wuchs­klas­sen spie­geln die Trai­nings­leis­tun­gen wider. Die Schü­ler­meis­ter­ti­tel in der Klas­se 12 – 14 hol­ten sich über 500 m Dana Pfaf­fen­bich­ler und Lau­ra Eit­zin­ger, über 200 m waren Dana Pfaf­fen­bich­ler und Katha­ri­na Lei­mer erfolgreich.

Vize­meis­te­rin über 500 m und 1000 m wur­de Dana Pfaf­fen­bich­ler vor Lau­ra Eit­zin­ger. Über 200 m dreh­te Lau­ra Eit­zin­ger den Spieß um und beleg­te Rang Zwei vor Dana Pfaf­fen­bich­ler. Drei­mal vier­te wur­de Katha­ri­na Leimer.

Bei den Bur­schen hol­te sich Cezar Tomo­vici ein­mal Sil­ber über 200 m und zwei­mal Bron­ze über 500 m und 1000 m vor Ver­eins­kol­le­gen Patrick Tin­ca. Im Zwei­er über 500 m und 200 m wur­den sie jeweils dritte.

Beson­ders stolz sind wir auf unse­re Jüngs­ten in der Klas­se 8 – 10 Jah­re, die bei die­ser Meis­ter­schaft ihr ers­tes Ren­nen bestritten.

Für eine Über­ra­schung sorg­te die 9‑jährige Pau­la Zil­les — sie gewann den Titel über die 200 m Distanz. Bron­ze hol­te sich Mag­da­le­na Baumgar­tin­ger vor ihrer erst 7‑jährigen Schwes­ter Fran­zis­ka Baumgar­tin­ger. Mit einem super Start konn­te der 7‑jährige Bru­no Zil­les den her­vor­ra­gen­den drit­ten Platz erringen.

In der Damen Meis­ter­klas­se wur­de Doris Kauf­mann drit­te über 1.000 m. Die OÖ Meis­ter­ti­tel in den Zwei­er­be­wer­ben hol­ten sich Dana Pfaf­fen­bich­ler und Lau­ra Eit­zin­ger über 500 m sowie Dana Pfaf­fen­bich­ler und Katha­ri­na Lei­mer über 200 m. Die Bur­schen Cezar Tomo­vici und Patrick Tin­ca wur­den OÖ Schü­ler­meis­ter eben­falls über die­se Distanzen.