Restplätze für Kurse zur MAS DemenztrainerInnen-Ausbildung

In Bad Ischl und St. Pöl­ten star­ten im Herbst wie­der Kur­se zur zer­ti­fi­zier­ten MAS Demenz­trai­ne­rIn­nen-Aus­bil­dung. Es gibt noch Rest­plät­ze. Die kos­ten­lo­sen Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen dazu fin­den am 24. August und 7. Sep­tem­ber, jeweils 14 bis 16 Uhr ONLINE statt. Zudem gibt es die Mög­lich­keit eine Prä­senz-Info­ver­an­stal­tung am 20. August, 18 Uhr, Pfarr­saal St. Mar­kus in Linz/Urfahr, zu besu­chen. Anmel­dung erfor­der­lich! Der Kurs in St. Pöl­ten star­tet am 8. Sep­tem­ber. Bad Ischl beginnt am 12. Oktober.

MAS Demenz­trai­ne­rIn­nen beglei­ten Men­schen mit Demenz mit­hil­fe von sta­di­en­ge­rech­tem Trai­ning und För­de­rung. Eine berufs­be­glei­ten­de MAS Demenz­trai­ne­rIn­nen-Aus­bil­dung der MAS Alz­hei­mer­hil­fe dau­ert 9 Mona­te (160 Stun­den und 50 Stun­den Pra­xis), endet mit einem Zer­ti­fi­kat und gibt den Teil­neh­me­rIn­nen ein Hand­werks­zeug für die Beglei­tung von Per­so­nen mit Demenz. Die MAS Demenz­trai­ne­rIn­nen­aus­bil­dung ist die ein­zi­ge TÜV-zer­ti­fi­zier­te Demenz­trai­ne­rIn­nen-Aus­bil­dung in Österreich.

Wich­tig: Es han­delt sich um kei­ne pfle­ge­ri­sche Tätig­keit. Die­se Demenz­ex­per­tIn­nen sind gesucht für die Arbeit in den Demenz­ser­vice­stel­len in Ober­ös­ter­reich, für Trai­nings in Alten-/Pfle­ge­hei­men, für stun­den­wei­se Betreu­ung zu Hau­se und auch für den Aus-/Wei­ter­bil­dungs­be­reich der MAS Alz­hei­mer­hil­fe. Aktu­ell gibt es einen viel grö­ße­ren Bedarf an Trai­nings, als die Bad Isch­ler Orga­ni­sa­ti­on anbie­ten kann.

Bei Inter­es­se oder Rück­fra­gen: katharina.muhr@mas.or.at; Tel. 06132/21410–18, www.alzheimerhilfe.at.