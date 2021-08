Tödlicher Unfall — Frau stürzte von Leiter

Eine Pensio0nistin ist am Sams­tag von einer Lei­ter gestürzt und ihren Ver­let­zun­gen erlegen.

Am 7. August 2021 war eine 82-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck damit beschäf­tigt auf einer Lei­ter, ange­lehnt an einen Baum, Äste abzu­schnei­den. Der 85-jäh­ri­ge Lebens­ge­fähr­te, der sich in unmit­tel­ba­rer Nähe befand, hör­te plötz­lich einen Schrei, da sie von der Lei­ter fiel. Er ver­stän­dig­te umge­hend die Ret­tungs­kräf­te. Tra­gi­scher­wei­se ver­starb die 82-Jäh­ri­ge trotz Reani­ma­ti­ons­ver­su­che noch vor Ort, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ