Gemeinschaftsübung in Bad Ischl

Am Mitt­woch, den 15. Sep­tem­ber 2021 gab es meh­re­re span­nen­de Sze­na­ri­en für die Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl abzu­ar­bei­ten. Der Übungs­lei­ter Mar­kus Ehrnstor­fer, orga­ni­sier­te zusam­men mit Her­bert Zopf von der Berg­ret­tung Bad Ischl und dem Polier Chris­toph Gün­ther von der Fir­ma Kien­in­ger, eine auf­re­gen­de Übung auf der Bau­stel­le in der Girardistraße.

Kind und Vater auf Kran

Ins­ge­samt gab es drei Übungs­an­nah­men. Zuerst galt es einen Vater und des­sen Kind von einem Bau­kran zu ret­ten. Die Berg­ret­ter sicher­ten die Bei­den vor­erst und seil­ten sie dann zur bereit ste­hen­den Tele­skop­mast­büh­ne der FF Bad Goi­sern ab, wo sie schluss­end­lich wie­der auf siche­ren Boden ver­bracht wur­den. Nach­dem die Dreh­lei­ter der Haupt­feu­er­wa­che momen­tan auf­grund einer Schu­lung nicht ver­füg­bar ist, spran­gen die Goi­se­rer Kame­ra­den kur­zer­hand mit ihrem Hub­ret­tungs­fahr­zeug ein.

Bau­ar­bei­ter in Gru­be gestürzt

Dann galt es einen Bau­ar­bei­ter aus einer Bau­gru­be zu ret­ten. Dies geschah eben­falls unter Zusam­men­ar­beit mit der Berg­ret­tung und den Goi­se­rer Flo­ria­nis. Die­ses Ein­satz­bild bot sich den Isch­ler Feu­er­wehr­män­nern übri­gens vor kur­zer Zeit real – auch da galt es einen Ver­un­glück­ten aus der Bau­gru­be zu retten.

Ver­letz­ter Kame­rad im Seil

Zu guter Letzt wur­de ange­nom­men, dass ein gesi­cher­ter Kame­rad von einem Dach gestürzt und ver­letzt im Seil hän­gen blieb. Hier zeig­ten die Berg­ret­ter aber­mals ihr Kön­nen und ret­te­ten den Ver­letz­ten aus sei­ner miss­li­chen Lage.

Über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit der Einsatzorganisationen

Bei die­ser Übung konn­te die Zusam­men­ar­beit bei­der Orga­ni­sa­tio­nen wie­der ein­mal wun­der­bar geübt und Erfah­run­gen unter­ein­an­der aus­ge­tauscht wer­den. Ein gro­ßer Dank gilt der Berg­ret­tung Bad Ischl, den Goi­se­rer Kame­ra­den und auch Mar­kus Plass von der FF Bad Ischl für die Übungs­un­ter­stüt­zung. Eben­so ein gro­ßes Dan­ke an die Fir­ma Kie­ni­ger für die zur Ver­fü­gung Stel­lung des Übungs­ob­jekts und auch der abschlie­ßen­den Jause.

Zum Schluss etwas Kurioses…

Kurio­sum am Ran­de: Gegen 21:00 Uhr erschie­nen plötz­lich die Kol­le­gen von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl am Übungs­ge­län­de. Ein Anrai­ner beschwer­te sich über die Lärm­be­läs­ti­gung, wel­che durch die abge­hal­te­ne Übung ent­stand und erstat­te Anzei­ge. Dazu sei gesagt, dass die bes­te Ein­satz­kraft ohne Übung kei­nem Mensch oder Tier in Not scho­nend hel­fen kann. Daher bit­ten die Hel­fer um Ver­ständ­nis wenn es ein­mal bei einer Übung durch Funk­ge­sprä­che, Aggre­ga­te, oder ande­re Gerä­te zu einem erhöh­ten Geräusch­pe­gel kommt. Übung macht ja bekannt­lich den Meis­ter und ist daher unerlässlich.

Die sehr lehr­rei­che Übung ließ man dann bei einer Jau­se im Gerä­te­haus der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl ausklingen.

Foto: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bad Ischl