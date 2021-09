5‑Brücken-Lauf muss heuer wieder abgesagt werden

Trotz Coro­na hat der Laa­kirch­ner Was­ser­läu­fer Fritz Kien­in­ger nicht auf­ge­hört, den Men­schen in Kam­bo­dscha zu hel­fen. “Sau­be­res Trink­was­ser und Bil­dung sin für die Men­schen in Kam­bo­dscha sehr, sehr wich­tig. Des­halb konn­te auch Coro­na unse­re Akti­vi­tä­ten und unse­re Hil­fe nicht stop­pen”, so Fritz Kien­in­ger. Wegen der Pla­nungs­un­si­cher­heit muss aber der belieb­te Fünf-Brü­cken-Lauf in Stey­rer­mühl heu­er wie­der abge­sagt werden.

Mitt­ler­wei­le haben der Was­ser­läu­fer und sein Ver­ein “Kaki­he — Ver­ein zur Trin­was­ser­ver­sor­gung in Kam­bo­dscha” 365 lebens­wich­ti­ge Trink­was­ser­brun­nen finan­ziert und gebaut. Dazu kom­men zwei Schu­len und drei Kin­der­gär­ten. Ein vier­ter Kin­der­gar­ten wird gera­de errichtet.

Schul­pro­jekt an der Alm

Die 4a-Sport­klas­se der NMS Pet­ten­bach star­te­te im Vor­jahr das Pro­jekt “Help with fun, water run”. Damit sam­mel­ten die Schü­ler Geld für Trink­was­ser­bru­nen. Coro­nabe­dingt muss­te der Pro­jekt­ab­schluss im Rah­men des Almu­ferlaufs ver­scho­ben wer­den. Heu­er konn­te der Abschluss mit einem Lauf und einer Wan­de­rung von der Alm-Mün­dung bis zum Alm-Ursprung (53 Kilo­me­ter) im wahrs­ten Sinn des Wor­tes began­gen werden.

Fünf-Brü­cken-Lauf muss wie­der ver­scho­ben werden

“Unser Kaki­he-Brü­cken­lauf an der Traun ist immer etwas ganz Beson­de­res”, erzählt Fritz Kien­in­ger. “Wir haben damit gemein­sam schon vie­len Men­schen in Kam­bo­dscha gehol­fen, nach­hal­tig eine bes­se­re Zukunft zu haben.”

Lei­der muss der heu­ri­ge zehn­te Lauf wie­der ver­scho­ben wer­den. “Es ist ein­fach der­zeit nicht mög­lich, eine groß­ar­ti­ge Lauf­ver­an­stal­tung mit viel Spaß, gutem Essen und Trin­ken, Tom­bo­la und Sie­ger­eh­rung durch­zu­füh­ren”, so Kien­in­ger. Denn der zehn­te Lauf soll wie­der etwas ganz beson­de­res wer­den und so wird schon flei­ßig für den 10. Sep­tem­ber 2022 geplant.

Vir­tu­el­ler Lauf am 4. September

Trotz Ver­schie­bung müs­sen spen­de­wil­li­ge Sport­ler heu­er nicht auf einen Lauf ver­zich­ten. Alle, die ger­ne lau­fen und wal­ken und dabei etwas Gutes tun möch­ten, lädt Was­ser­läu­fer Fritz Kien­in­ger am 4. Sep­tem­ber, ab 10 Uhr zu einem vir­tu­el­len Lauf ein. Alle gel­ten­den Sicher­heits­vor­schrif­ten wer­den dabei eingehalten.

Foto: Kaki­he