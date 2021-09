80-jähriger Wanderer vom Feuerkogel gerettet

Ein Pen­sio­nist muss­te ges­tern beim Abstieg vom Feu­er­ko­gel geret­tet wer­den. Der Mann war zuvor schon mehr­fach gestürzt, berich­tet die Polizei.

Ein 80-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den stieg am Nach­mit­tag des 8. Sep­tem­ber 2021 über einen mar­kier­ten Wan­der­weg vom Feu­er­ko­gel in Rich­tung Tal­sta­ti­on der Feu­er­ko­gel-Seil­bahn ab. Gegen 14:30 Uhr konn­te der Mann in einer See­hö­he von ca. 860 Metern selbst­stän­dig nicht mehr wei­ter, nach­dem er zuvor schon mehr­fach gestürzt war. Eine nach­kom­men­de Wan­de­rin kam dem Pen­sio­nis­ten zu Hil­fe und ver­stän­dig­te mit dem Han­dy die Einsatzkräfte.

Auf­grund des dich­ten Berg­wal­des konn­te der Ver­un­fall­te nicht unmit­tel­bar vom Unfall­ort mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber gebor­gen wer­den. Eine Mann­schaft des BRD Eben­see brach­te den Mann zu einem tie­fer­lie­gen­den Abhol­punkt. Von dort wur­de er am varia­blen Tau geret­tet und ins Tal gebracht, wo der 80-Jäh­ri­ge jede wei­te­re Hil­fe ablehn­te. Er wur­de in der Fol­ge nach Hau­se gebracht, berich­tet die Polizei.