Aatna Bierzelthendln

Es gibt sie doch!

Lei­der muss­te auch heu­er auf Grund der Coro­na­maß­nah­men das tra­di­tio­nel­le Kir­tags­bier­zelt St. Aga­tha mit 3 Tage Jubel, Tru­bel, Hei­ter­keit abge­sagt wer­den. Wir haben uns aber trotz­dem ent­schlos­sen, auch heu­er die belieb­ten Bier­zel­t­hendln, Brat­würs­tel, Pom­mes sowie Kuchen und Tor­ten zu machen, um so zumin­dest etwas Oat­na-Hei­ter­keit zu Euch nach Hau­se zu bringen.

All die­se Köst­lich­kei­ten kön­nen am kom­men­den Wochen­en­de von Frei­tag, 24.09. bis Sonn­tag, 26.09.2021 jeweils in der Zeit von 10:30 Uhr bis

16:30 Uhr am Bier­zelt­platz in Edt abge­holt werden.

Bei grö­ße­ren Men­gen wird auch ger­ne eine tele­fo­ni­sche Vor­be­stel­lung unter 0664 / 91 02 269 entgegengenommen.

Für all jene, wel­che ein biss­chen auf die Hendln, Würs­tel und Tor­ten war­ten möch­ten, haben wir natür­lich auch Geträn­ke vor Ort zur Ver­fü­gung, eben­so eine Hüpf­burg am Sams­tag und Sonn­tag für die Klei­nen und ein Ver­kaufs­stand der Fir­ma Weit­gas­ser Schu­he am Sonn­tag von 9:00 Uhr bis

17:00 Uhr.

Dadurch wird durch Eure Kon­su­ma­ti­on die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr St. Aga­tha bei der aktu­ell lau­fen­den Beschaf­fung von einem neu­en Feu­er­wehr­fahr­zeug unter­stützt, wozu wir schon jetzt herz­lich Dan­ke sagen.

Also – auf geht´s zum Hendl nach Agatha!

Foto: pri­vat