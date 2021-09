Gmunden trauert um Ex-Vizebürgermeister Christian Dickinger

Wie ges­tern bekannt wur­de, ist der ehe­ma­li­ge SPÖ-Stadt­par­tei­vor­sit­zen­de und Ex-Vize­bür­ger­meis­ter Chris­ti­an Dickin­ger nach kur­zer schwe­rer Krank­heit verstorben.

Chris­ti­an Dickin­ger war ein öster­rei­chi­scher Poli­to­lo­ge, Geschichts­for­scher, Sach­buch­au­tor und ehe­ma­li­ger Kom­mu­nal­po­li­ti­ker. Er stu­dier­te u. a. Poli­tik­wis­sen­schaft an der Uni­ver­si­tät Wien und schloss sein Stu­di­um mit der Pro­mo­ti­on ab. Er war Funk­tio­när der SPÖ und stell­ver­tre­ten­der Bür­ger­meis­ter sei­ner Hei­mat­stadt Gmun­den. Dickin­ger ver­öf­fent­lich­te meh­re­re Bücher zur Geschich­te und Poli­tik Öster­reichs und war bekannt für sei­ne kri­ti­sche, dem Anspruch der „Ent­my­thi­sie­rung“ ver­pflich­te­te Aus­ein­an­der­set­zung mit den Dynas­tien Habs­burg und Wit­tels­bach. Er beschäf­tig­te sich mit Reli­gi­ons­ge­schich­te und Mytho­gra­phie, schrieb Sati­ren und Gedichte.

“Wir alle sind fas­sungs­los, dass unser lie­ber Genos­se, Weg­be­glei­ter, Men­tor und vor allem Freund Dr. Chris­ti­an Dickin­ger so plötz­lich aus unse­rer Mit­te geris­sen wur­de. Als SPÖ-Vize­bür­ger­meis­ter und Stadt­par­tei­vor­sit­zen­der war er in unse­rer Gesin­nungs­ge­mein­schaft ein star­ker Kämp­fer für die Stadt Gmun­den und ihre Bewoh­ner, als His­to­ri­ker hat er die Regio­nal­ge­schich­te gera­de in den letz­ten Jah­ren sehr stark geprägt. Unser Mit­ge­fühl spre­chen wir an sei­ne Fami­lie aus. Wir alle wer­den ihm ein ehren­des Andenken bewah­ren. Dan­ke Chris­ti­an!”, so die SPÖ Gmunden.

Im Zuge sei­ner poli­ti­schen Tätig­keit, durf­te auch das sal­zi-Team Chris­ti­an Dickin­ger beglei­ten. Wir wer­den ihn stets in guter Erin­ne­rung behal­ten und spre­chen sei­nen bei­den Kin­dern und sei­ner Fami­lie unser tiefs­tes Bei­leid aus.