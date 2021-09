Großzügige Spende für die großartige und wichtige Jugendarbeit

Coro­nabe­dingt war die Jugend­ar­beit im letz­ten Jahr in der Feu­er­wehr nur ein­ge­schränkt mög­lich, oder ganz ein­ge­stellt. Die Jugend­be­treu­er stan­den mit den Bur­schen der Jugend­grup­pe online in Kon­takt. Nach den Locke­run­gen began­nen auch wie­der die Übun­gen, Aus­bil­dun­gen und Jugend­stun­den in der Feu­er­wehr. Die Jugend­be­treu­ung ist eine sehr schö­ne Arbeit aber auch eine gro­ße Herausforderung.

Nach der neu­en Beklei­dungs­ord­nung, gibt es auch für die Feu­er­wehr­ju­gend eine neue Jugend­uni­form, wel­che von der Feu­er­wehr Pfandl im heu­ri­gen Jahr für alle 13 Jugend­feu­er­wehr­män­ner ange­schafft wur­de. Spar­kas­sen­vor­stand Mag. Gün­ter Wei­gelt und Patrick Pich­ler, nah­men dies zum Anlass und über­reich­ten der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Pfandl eine Spen­de in der Höhe von € 1.500,-.

Kom­man­dant HBI Her­bert Landl bedank­te sich bei den Gön­nern für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung und man ließ den Abend in gemüt­li­cher Run­de und im Stolz der Jugend­grup­pe ausklingen.

Foto: FF-Pfandl