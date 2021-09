Kultur im Pfarrzentrum Pinsdorf

Kaba­rett-Herbst 2021

Wie schon in den letz­ten Jah­ren, mau­sert sich durch die Arbeit des Vor­stan­des des Ver­eins der Freun­de der Pfar­re Pins­dorf das Pfarr­zen­trum Pins­dorf zu einem klei­nen, aber fei­nen Kul­tur­zen­trum. Auch Coro­na kann dar­an nichts ändern. Jetzt wird wie­der mit einem tol­len Pro­gramm durchgestartet.

Am Sams­tag 18. Sep­tem­ber um 19 Uhr gas­tie­ren Isa­bell Pan­nagl und Micha­el Mutig mit Ihrem Pro­gramm „Nix”. Dabei trifft Stand Up Punsch­krap­ferl vs. Weißwurscht.

Im Leben strei­tet man, dis­ku­tiert und ver­zwei­felt oft am Cha­rak­ter des Ande­ren – meis­tens geht es dabei ein­fach nur um… genau – Nix! Die­se Erfah­run­gen mach­ten auch die Kaba­ret­tis­tin Isa­bell Pan­nagl und der Stand Up Come­di­an Micha­el Mutig. Die glei­che Berufs­wahl und ein beson­ders unglück­li­cher Zufall haben die Nie­der­ös­ter­rei­che­rin und den Bay­ern auf der Kaba­rett­büh­ne zusam­men­ge­bracht. Und jetzt müs­sen Sie zumin­dest auf ihrer gemein­sa­men Tour mit­ein­an­der (über)leben. Die ver­schie­de­nen Ansich­ten über den Com­fort der Unter­kunft sowie die unter­schied­li­chen Kul­tu­ren der Bei­den sor­gen nicht sel­ten für Diskussionsstoff.

Wei­ter geht es am Sams­tag 16. Okto­ber um 19 Uhr mit dem Solo­pro­gramm von Lisa Schmid „EHREN­GRAB”

In tie­fer Trau­er begeht die Wie­ne­rin Lisa Schmid, die Gewin­ne­rin der Kaba­rett­ta­len­te­show 2020 ist, ihr ers­tes Solo­pro­gramm und kratzt dabei am Sarg­de­ckel des Tabu­the­mas Tod. Auf bizarr komi­sche Wei­se ver­sucht sie dem Unent­rinn­ba­ren zu ent­kom­men: Ein Ehren­grab muss her! In ihren Visio­nen jagt sie wahn­wit­zig dem Ehren­grab und der „schö­nen Leich“ nach und trifft dabei auf skur­ri­le Gestal­ten, die selbst dem Sen­sen­mann die Lei­chen­bläs­se ins Gesicht trei­ben. Ein 90-Minu­ten-Trip durch die Untie­fen der Mut­ter aller Ängs­te, an des­sen Ende man der Ver­gäng­lich­keit augen­zwin­kernd und mit Schmun­zeln begeg­net (Regie: Micha­el Smulik).

Den Abschluss bil­det am Sams­tag 13. Novem­ber um 19 Uhr das Kon­zert mit der öster­rei­chi­schen A‑ca­pel­la-Grup­pe Safer Six unter dem Mot­to „bleibt alles anders“

Ver­än­de­rung ist die ein­zi­ge Kon­stan­te im Leben – und wenn das Leben Haken schlägt, dann neh­men wir ein­fach die Abkür­zung und erwar­ten es wei­ter vor­ne. Alles bleibt anders – und Safer Six sind zurück, wie sie nie weg waren! Mit Songs, die Sie ken­nen und viel­leicht noch nie gehört haben. Mit dem A‑cap­pel­la-Güte­sie­gel von 2020 bleibt alles neu, bleibt alles beim Bes­ten, bleibt alles – anders.

In den letz­ten Mona­ten haben wir gelernt, mit Babye­le­fan­ten zu leben, dass man in wirk­li­chen Kri­sen­si­tua­tio­nen nie genug WC-Papier und Nudeln haben kann und dass auch Live-Musik ein­mal Pau­se machen muss. Aber das War­ten hat ein Ende.

Kar­ten­re­ser­vie­run­gen sind jeder­zeit mög­lich: Kar­ten-Hot­line 0676 8776 5293.

Das detail­lier­te Pro­gramm kann per Mail ange­for­dert wer­den (pfarre.pinsdorf@dioezese-linz.at). Per Mail kön­nen auch Kar­ten reser­viert werden.

Kar­ten gibt es immer einen Monat vor den Ver­an­stal­tun­gen zum Preis von 20 € bzw. ermä­ßigt 15 €.

Der Kar­ten­vor­ver­kauf beginnt immer einen Monat vor­her in der Tra­fik Gras­ser, im Pfarr­se­kre­ta­ri­at Pins­dorf, bei Blu­men Nuss­bau­mer und in der Land­apo­the­ke Pinsdorf.

Foto: pri­vat