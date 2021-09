Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl feierte den Sommer am Ferienbauernhof Klein Hörag

Die Beschäf­tig­ten und Mitarbeiter*innen der Werk­stät­te Bad Ischl der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich genos­sen dank Sepp Auer einen wun­der­schö­nen Som­mer­tag am Feri­en­bau­ern­hof Klein Hörag.

Essen, Musik, Tanz und viel gute Stim­mung gab’s Mit­te Juli beim Som­mer­fest für die Beschäf­tig­ten und Mitarbeiter*innen der Werk­stät­te Bad Ischl der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich. Die Inter­es­sen­ver­tre­tung (IV) orga­ni­sier­te ein Som­mer­fest, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war. Sepp Auer stell­te dafür das gesam­te Are­al am Feri­en­bau­ern­hof Klein Hör­ag zur Verfügung.

Der Tag begann für alle, denen es mög­lich war, mit einem Spa­zier­gang zum Rei­ter­hof. Dort ange­kom­men fan­den Beschäf­tig­te und Mitarbeiter*innen einen von der IV schön vor­be­rei­te­ten Platz. Es konn­ten Pfer­de, Zie­gen, Kän­gu­rus und Nasen­bä­ren besucht und die Bei­ne im Pool gekühlt wer­den. In der Zwi­schen­zeit bru­zel­te bereits Fleisch, Wurst und Gemü­se am Grill.

Schwung­vol­ler Tagesausklang

Nach dem Essen gab es eine kur­ze Mit­tags­rast im Schat­ten vom Nuss­baum und anschlie­ßend begann Wil­li Hor­ner mit sei­ner Toch­ter Anna Tanz­mu­sik zu spie­len. Trotz Hit­ze wur­de aus­ge­las­sen getanzt und der Tag klang schwung­voll aus. Ein gro­ßes Dan­ke­schön an Sepp Auer für das Ange­bot, sei­ne Loka­ti­on nut­zen zu dür­fen, an die Musikant*innen für die Nach­mit­tags­ge­stal­tung und an die Inter­es­sens­ver­tre­tung für die gesam­te Orga­ni­sa­ti­on des Sommerfestes!

Foto: Lebens­hil­fe Oberösterreich