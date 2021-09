Letzte Hilfe Kurs“ im Pfarrheim Bad Ischl

Mar­tin Prein: „Letz­te Hil­fe Kurs“

Mar­tin Prein bie­tet in sei­nem Vor­trag Wis­sen, Auf­klä­rung und brauch­ba­re Hil­fe­stel­lun­gen für künf­ti­ge Begeg­nun­gen mit dem Tod an. Einer­seits weil wir selbst unmit­tel­bar durch einen Todes­fall betrof­fen sein kön­nen. Ande­rer­seits sol­len wir unse­ren Mit­men­schen, die einen schwe­ren Ver­lust zu betrau­ern haben, begeg­nen kön­nen. Und trau­ern­de Mit­men­schen begeg­nen uns in allen Lebens­be­rei­chen, im Beruf die Kol­le­gin oder Kun­din oder mei­ne Nach­barn. Was nun sagen? Was tun?

Mar­tin Prein ver­fügt als ehe­ma­li­ger Ret­tungs­sa­ni­tä­ter und Bestat­ter, mitt­ler­wei­le Not­fall­psy­cho­lo­ge und Tha­na­to­lo­ge über einen reich­hal­ti­gen Erfah­rungs­schatz: Etwa über Mythen rund um den Tod, die jeder Grund­la­ge ent­beh­ren; wie wich­tig die Begeg­nung mit dem toten Kör­per für den Trau­er­pro­zess sein kann; aber auch recht­lich Inter­es­san­tes. Der Letz­te Hil­fe Kurs ver­mit­telt not­wen­di­ge Fak­ten und bie­tet Auf­klä­rung, die im Umgang mit dem Tod unmit­tel­bar hilft.

Frei­tag, 24. Sep­tem­ber 2021, 19 Uhr 30, Katho­li­sches Pfarr­heim Bad Ischl

Eine Ver­an­stal­tung der Biblio­thek der Pfar­re Bad Ischl gemein­sam mit der Katho­li­schen Frau­en­be­we­gung, der Gesun­den Gemein­de Bad Ischl und der Hos­piz­be­we­gung Salzkammergut

Mitt­woch, 27. Okto­ber 2021, 19:00 Uhr, Evan­ge­li­sche Kir­che Bad Goisern

Eine Ver­an­stal­tung des Evan­ge­li­schen und des katho­li­schen Bil­dungs­werk Bad Goisern