Lions Altbrillensammlung ein voller Erfolg

Erst im ver­gan­ge­nen Juni ist die­se bewähr­te Lions Akti­on in Bad Ischl wie­der akti­viert wor­den, nun hat das Sam­mel­er­geb­nis der ers­ten bei­den Mona­te alle Erwar­tun­gen über­trof­fen: beim Lions-Part­ner Optik Fel­le­rer in der Isch­ler Pfarr­gas­se wur­den sagen­haf­te 33,6 Kilo alte Bril­len abge­ge­ben und gesam­melt. Bedenkt man, dass eine ein­zel­ne Bril­le nur zwi­schen 10 und 20 Gramm wiegt, dann beein­druckt die­ses Ergeb­nis noch umso mehr. Ins­ge­samt ergibt das 4 vol­le Groß­kar­tons, gegen­über denen sich die Lions Ori­gi­nal Bril­len­sam­mel­box fast win­zig ausnimmt.

Die Alt­bril­len kom­men nun in die Opti­ker Berufschu­le in Hall in Tirol, wo sie ver­mes­sen, repa­riert oder auf­be­rei­tet wer­den, um dann im west­afri­ka­ni­schen Bur­ki­na Faso Men­schen mit Seh­be­ein­träch­ti­gun­gen zu helfen.

Lions Prä­si­dent Dr. Mar­tin Witek bedankt sich bei allen Bril­len­spen­dern und bei Opti­ker­meis­ter Her­mann Fel­le­rer für die gute Zusam­men­ar­beit. Wer­fen Sie also bit­te auch künf­tig ihre alten Bril­len nicht weg, die Akti­on bei Optik Fel­le­rer läuft selbst­ver­ständ­lich wei­ter und leis­tet in wenig ent­wi­ckel­ten Län­dern wert­volls­te Hilfe.

Foto: Lions Club-Reimair