Ein 49-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck saß am 4. Sep­tem­ber 2021 mit Freun­den im Gemein­schafts­gar­ten eines Mehr­par­tei­en­hau­ses. Gegen 21:40 Uhr ver­ab­schie­de­te er den letz­ten der Freun­de und woll­te die Kel­ler­trep­pe hin­ab­ge­hen. Dabei stürz­te er und fiel den Stie­gen­ab­gang hin­un­ter. Er wur­de so schwer ver­letzt, dass er noch an der Unfall­stel­le verstarb.

Quel­le: LPD OÖ