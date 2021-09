Max Steiner in Top-Ten bei Continentalcup

Der hei­mi­sche Ski­sprin­ger, Max Stei­ner, ver­spürt Auf­wind! Selbst ist er mit sei­nen Wett­kampf­ergeb­nis­sen noch nicht ganz zufrie­den, zumal sei­ne Trai­nings­leis­tun­gen noch eini­ges mehr versprechen.

Aber das was er der­zeit auf der Schan­ze zeigt, kann sich jeden­falls sehen las­sen. Beim Con­ti­nen­tal­cup in Bischofs­ho­fen am letz­ten Wochen­en­de war er nach eige­nen Anga­ben etwas zu „aggres­siv am Tisch“. Trotz­dem erreich­te er mit Rang 7 eine Topp­lat­zie­rung und er hat – wie er selbst sagt- noch Reserven.

Foto: Ralf Steiner