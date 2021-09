Spendenübergabe für den Neubau der Notschlafstelle durch Agora 2

Die Damen von Ago­ra 2 Atter­see-Traun­see über­ga­ben kürz­lich den Betrag von 3000 Euro für den Neu­bau der Not­schlaf­stel­le an Ste­fan Hin­din­ger, Lei­ter der Woh­nungs­lo­sen­hil­fe Mosaik.

Ago­ra ist eine Freund­schafts­or­ga­ni­sa­ti­on von Frau­en, die sich aktiv für benach­tei­lig­te Per­so­nen aus der Regi­on ein­setzt. Zur­zeit besteht der Ver­ein aus sechs Frau­en, die Spen­den­gel­der durch ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen (Weih­nachts­pa­ke­te ver­pa­cken, Online Gin­ver­kos­tung, …) lukrie­ren. Wer mehr über Ago­ra 2 erfah­ren möch­te, schaut auf Face­book unter Ago­ra 2 Atte­see-Traun­see nach oder besucht die Damen auf dem Info­stand am Bau­ern­markt in Regau am 24.September ab 15 Uhr.

Die Not­schlaf­stel­le der Woh­nungs­lo­sen­hil­fe Mosa­ik in der Gmund­ner­stra­ße 102 gibt es seit mehr als 30 Jah­ren, sie ent­spricht nicht mehr den Stan­dards und mehr Platz wird drin­gend benö­tigt. Des­halb wird zur Zeit ein Neu­bau in der Gmund­ner­stra­ße 69 errich­tet. Der Um- und Zubau beher­bergt 15 Not­schlaf­stell­plät­ze, ein Bera­tungs­zen­trum sowie Ver­wal­tungs­räu­me. Die geplan­te Fer­tig­stel­lung ist im Dezem­ger 2021